Stars Kate Hudson: Mütter müssen lernen, ihre Kinder ‚loszulassen‘

Kate Hudson - Netflix's "Running Point" LA Premiere - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2025, 09:00 Uhr

Kate Hudson möchte, dass Mütter lernen, ihre Kinder „loszulassen“.

Die 46-jährige Schauspielerin hat mit ihrem ersten Ehemann Chris Robinson den 21-jährigen Ryder, mit ihrem Ex-Verlobten Matt Bellamy den 13-jährigen Bingham und mit ihrem aktuellen Verlobten Danny Fujikawa die sechsjährige Tochter Rani und betonte, dass Mütter von ihren Kindern „nichts erwarten“ sollten.

Im Podcast ‚Not Gonna Lie‘ erzählte sie der Moderatorin Kylie Kelce: „Ryder ist 21 und ich war eine junge Mutter mit ihm, also sind wir sozusagen zusammen aufgewachsen. Und er ist so aufgeweckt, und es gab einen Moment vor etwa anderthalb Jahren, in dem er sagte: ‚Geht es dir gut?‘ Und dann teilte er mir seine Sichtweise über etwas in meinem Leben mit, das sich nur auf meinen Zeitplan bezog.“ Sie fügte hinzu: „Und er teilte mir seine Sichtweise mit, und mir wurde klar, dass ich diesen Sohn so erzogen habe, dass er mir gerade jetzt etwas zurückgibt. Er sieht mich in diesem Moment. Das ist ziemlich großartig. Wenn man sich also Mühe gibt, kommt es zurück. Und das Einzige, was ich allen Müttern noch sagen würde, ist: Lasst eure Kinder los. Lasst sie f****** gehen. Haltet nicht daran fest. Erwartet nichts von ihnen.“

Der ‚Running Point‘-Star gibt zu, dass sie sich selbst daran erinnern musste, nicht zu fest zu klammern, als ihre Kinder ein bestimmtes Alter erreichten. Sie sagte: „Ja, lass sie gehen und ihr Leben genießen. Lasst sie eine Zeit lang in Ruhe. Und du merkst, dass sie dich vielleicht ein oder zwei Wochen lang nicht anrufen, aber wenn sie es tun und dich brauchen…“