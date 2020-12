16.12.2020 11:28 Uhr

Kate Hudson präsentiert seltenes Bild ihrer drei Kinder

Kate Hudson teilt auf Instagram einen seltenen Schnappschuss: Sie hat es geschafft, auf einem Foto ihre drei Kinder einzufangen.

Schauspielerin Kate Hudson (41, „Bride Wars – Beste Feindinnen“) ist stolze Dreifach-Mutter und präsentiert gerne Fotos ihrer Kinder auf Instagram. Nun postete die 41-Jährige jedoch ein Bild, das ihr „nur ganz selten“ gelingt: Darauf sind alle drei Kinder auf einmal zu sehen.

Von dem Foto, das Hudson gemacht und auf Instagram geteilt hat, scheinen ihre zwei Söhne Ryder (16) und Bingham (9) sowie Tochter Rani Rose (2) gar nichts mitbekommen zu haben. Denn statt in die Kamera, sehen alle drei in ein Handy, das Ryder in der Hand hält. „Gott sei Dank gibt es Facetime!“, kommentierte die Schauspielerin das Bild. Denn nur durch diesen gemeinsamen Videocall, den die Kinder wohl gerade geführt haben, war es Hudson möglich dieses „Drei in Eins“-Foto zu schießen, wie sie weiter schreibt.

Die drei Kinder von Kate Hudson haben übrigens unterschiedliche Väter. Der Vater des ältesten Ryder ist Musiker Chris Robinson (53). Mit ihm war Hudson sieben Jahre lang verheiratet. Bingham hingegen ist der Sohn von Muse-Frontmann Matt Bellamy (42), mit dem Hudson verlobt war. Mit Rani Rose‘ Vater, dem Schauspieler Danny Fujikawa (34), ist Hudson seit drei Jahren zusammen.

(jru/spot)