Stars Kate Hudson schloss Kathryn Hahn bei einem chaotischen Casting ins Herz

Kate Hudson - Netflix's "Running Point" LA Premiere - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2025, 09:00 Uhr

Bei der 45-jährigen Schauspielerin und ihrer Kollegin war es Liebe auf den ersten Blick.

Bei Kate Hudson und Kathryn Hahn war es Liebe auf den ersten Blick.

Die 45-jährige Schauspielerin und ihre Kollegin lernten sich bei einem chaotischen Casting kennen und standen später gemeinsam für die 2003 veröffentlichte Komödie ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘ vor der Kamera. An die Anfänge ihrer Freundschaft erinnerten sich die zwei Stars jetzt in einem ‚Actors on Actors‘-Interview für ‚Variety‘. Darin verriet Kate: „Du hattest diese Tasche – ich weiß noch nicht mal, was darin war, es war als wärst du auf Reisen – und ich dachte mir sofort: ‚Ich liebe diese Frau so sehr.'“

Ihr Part in ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘ war Kathryns erste Filmrolle und sollte ihren Durchbruch vor der Kamera bedeuten. Kate war damals bereits ein bekannter Name, nachdem sie erst kurz zuvor für ihre Darstellung in ‚Almost Famous‘ für einen Oscar nominiert worden war. „Es war mein erster Film. Dich als Hauptdarstellerin dabei zu haben hat mich sehr geerdet“, sagt Kathryn heute über die Erfahrung. Dass ihr gemeinsames Casting chaotischer als geplant verlief, schweißte die beiden Nachwuchsstars nur noch schneller zusammen. Kathryn berichtet über den Schlüsselmoment: „Ich konnte keinen Parkplatz finden. Ich war schweißgebadet. Ich konnte nicht fassen, dass ich dich traf. Ich lief hinein, machte Rabatz und du warst so herzlich.“