Stars Kate Hudson will keine Filme für Kritiker machen

Kate Hudson attends the Fashion Group International's 40th Anniversary Night - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 14:00 Uhr

Die 45-jährige Schauspielerin denkt während der Dreharbeiten nicht an die Reaktionen von Filmkritikern.

Kate Hudson hat keine Lust Filme für Kritiker zu drehen.

Die 45-jährige Schauspielerin wurde mit romantischen Komödien wie ‚Bride Wars – Beste Feindinnen‘ und ‚Wie werde ich ihn los in 10 Tagen‘ berühmt. Obwohl die Streifen selten gut bei der Kritik ankamen, fanden sie doch ein großes Publikum, was Hudson davon überzeugte, dass sie als Künstlerin andere Ansprüche haben könne als ihre Kolleginnen. Im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ erklärte sie: „Ich glaube, dass Kritiker in der Filmwelt oft mit einem bestimmten Mikroskop auf Dinge schauen und dabei nicht unbedingt das sehen, was die Leute brauchen. Die Kritik hat sich verändert, was bedeutet, dass die ganze Welt heute ein Kritiker ist. Wenn du willst, dass sich dein Film auf eine bestimmte Weise anfühlt, dann ist das ein Spektrum: Für wen machst du ihn? Machst du ihn für die Kritiker? Machst du ihn für die Leute?“

Im Interview betont Kate weiter, dass ihre klassischen Rom-Coms ganz andere Filme geworden wären, hätte das Produktionsteam versucht, mit ihnen einen Oscar zu gewinnen. „Ich glaube auch, dass die Leute gar nicht realisieren, wie schwer es ist, so einen Film zu machen und dafür zu sorgen, dass er auch angenommen wird“, sagt sie weiter. Demnächst wird Kate in der Netflix-Comedyserie ‚Running Point‘ zu sehen sein. Für die ‚Almost Famous‘-Darstellerin ist es der erste größere Part in einer TV-Show.