27.01.2021 19:15 Uhr

Kate Merlan: Brazilian Butt Lift & Fettabsaugung wegen Liebeskummer

Kate Merlan ist unzufrieden mit ihrem Körper, deswegen suchte sie den Beauty-Doc des Vertrauens auf und sich verschönern lassen. Gleich zwei Eingriffe hatte die TV-Darstellerin geplant.

Denn in den letzten Monaten sind bei Kate Merlan einige Pfündchen dazu gekommen und das alles wegen Liebeskummer. Durch gescheiterte Beziehungen u.a. mit Nino de Angelo oder Benjamin Boyce hat sich Kate über die Jahre „Männerfett“ angefuttert.

Das hat sie machen lassen

Das soll nun weg und deswegen hat sich Kate für eine Fettabsaugung und eine Generalüberholung ihrer Kehrseite entschieden. Für die Behandlung begab sie sich in die erfahrenen Hände des Düsseldorfer Promi-Docs Dr. Murat Dagdelen.

„Im Rahmen der rund dreistündigen Operation haben wir Frau Merlan insgesamt 3,8 Liter Fett über die Tumeszenztechnik abgesaugt und dann speziell aufbereitet“, erklärt Dr. Murat Dagdelen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Gründer und Ärztlicher Direktor von DiaMonD Aesthetics.

Operation ist gut verlaufen

Das heißt, das Fett im Körper wurde zunächst durch Einspritzen einer Flüssigkeit gelockert und gelöst und dann schonend abgesaugt: „Anschließend haben wir 750 Milliliter Eigenfett in jede Po-Seite infiltriert, um so Frau Merlans Po anzuheben, zu straffen und zu vergrößern.

Insgesamt ist die Operation sehr gut verlaufen und es konnte ein wirkungsvolles Ergebnis erzielt werden. Generell wird ein Teil der injizierten Fettzellen vom Körper wieder abgebaut. Das Fett, welches in den ersten drei Monaten nach der Behandlung anwächst, wächst allerdings für immer an. Daher ist es für das finale Endergebnis sehr wichtig, dass Frau Merlan die Nachsorge ernst nimmt“, so der Experte.

Kate ist happy

Nicht nur ihr behandelnder Arzt, sondern auch Kate Merlan selbst freut sich über das gute Ergebnis: „Schon lange habe ich mir einen wohlgeformten, prallen Po gewünscht. Ich freue mich, dass die Operation so gut verlaufen ist und bin sehr gespannt darauf, wie das Endergebnis aussehen wird“, so das TV-Sternchen.

Kate ist super happy und freut sich auf die Zukunft, hoffentlich mit dem richtigen Mann an ihrer Seite, der ihr keinen Kummer mehr bereitet…

(TT)