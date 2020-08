11.08.2020 22:56 Uhr

Kate Merlan steht auf ältere Männer – und auf Momo?

Sie gilt für viele als die Sexbombe im Cast der neuen Trashsow "Kampf der Realitystars": Kate Merlan heizt nicht nur den Zuschauern mit ihren heißen Kurven ein. Auch die männlichen Teilnehmer können nur schwer ihre Augen von der schönen 33-Jährigen lassen.

Die Influencerin ist wieder Single, nachdem ihre Beziehung mit Ex-Caught in the Act-Star Benjamin Boyce nach dem „Sommerhaus der Stars“ in die Brüche ging. Vor laufenden Kameras hatte sich das Paar überworfen, es flossen Tränen.

Nun ist etwas Zeit ins Land gegangen. Hat Kate Merlan möglicherweise ein Auge auf einen der „Kampf der Realitystars„-Promis geworfen? Klatsch-tratsch.de hat nachgefragt.

Sie kämpft mit großen Vorurteilen

Was war Dein erster Eindruck vom Cast?

Im ersten Moment dachte ich: krass, was für ein verrückter Haufen, wie soll das bloß funktionieren! Manche von ihnen kannte ich auch gar nicht. Mit einigen konnte ich bis zuletzt auch nicht wirklich was anfangen wie zum Beispiel mit Zoe oder Dijana. Andere wiederum sind mir ans Herz gewachsen.

Was ist Deiner Meinung nach das größte Vorurteil, das die Menschen von Dir haben?

Große Brüste und viele Tattoos gleich blöd. Wer mich näher kennenlernt, ändert seine Meinung aber meistens.

Ihr Verhältnis mit Sam ist schwierig

Wie würdest Du Deine Beziehung zu Sam beschreiben?

Ich kannte ihn vor den Dreharbeiten überhaupt nicht. Entsprechend sauer war ich, als er mich direkt zur Begrüßung so blöd angemacht hat mit dem Spruch: „Du warst doch die, die mit dem Schwulen zusammen war“. Am liebsten wäre ich diesem unverschämten Typ mit dem Hintern ins Gesicht gesprungen. Wer sich so mies benimmt, hat es danach erstmal ziemlich schwer mit mir.

Was dachtest Du, als er Dich nominiert hat?

Ich hatte damit gerechnet, denn er wusste sofort, dass er mit mir kein leichtes Spiel haben würde in der Show. Wer mich blöd anmacht, dem zeige ich meine Krallen!

Wäre Schönling Momo ihr Typ?

In einigen Szenen wirkte es, als hätte Momo ein Auge auf Dich geworfen. Wäre er denn Dein Typ?

Ich hatte bis jetzt immer Männer, die mindestens fünfzehn Jahre älter waren als ich. Momo ist 24 und somit fast zehn Jahre jünger als ich. Er war in Thailand meine größte Bezugsperson. Wir hatten dort eine megaschöne, unvergessliche Zeit. Im wahren Leben wäre ich aber an ihm vorbeigelaufen, weil ich ihn nicht wahrgenommen hätte. Unser Lifestyle und unsere Charaktere sind einfach zu unterschiedlich.

In der Sendung sind ja viele hübsche Männer. Wer von den Jungs würde Dich – zumindest rein optisch – ansprechen?

Wenn überhaupt einer, dann am ehesten Momo.

Wer ist eigentlich Kate Merlan?

Bekannt wurde Kate Merlan durch ihre Teilnahme an der Realityshow „Newtopia„, aber auch durch ihre Beziehung zu Schlagersänger Nino de Angelo, mit dem sie 2017 für einige Monate zusammen war. Anschließend nahm sie an „Get the F*ck out of my House“ teil.

Größere Bekanntheit erlangte sie aber als Freundin von Ex-Caught in the Act-Star Benjamin Boyce. Mit ihm trat sie im letzten Jahr im „Sommerhaus der Stars“ an. Allerdings brach diese Beziehung vor laufenden Kameras auseinander.

„Kampf der Realitystars“, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.