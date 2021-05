Kate Middleton hat ihre erste Impfung erhalten

29.05.2021 20:07 Uhr

Kate Middleton hat ihre erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten. Am Samstagmorgen teilte sie via Instafram mit, dass sie am Freitag das erste Mal geimpft wurde, nachdem sie nach ihrer und Prinz Williams königlicher Tour durch Schottland nach Hause zurückgekehrt war.

„Gestern habe ich meine erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs im Londoner Science Museum erhalten. Ich bin allen, die an der Einführung beteiligt sind, sehr dankbar – danke für alles, was ihr tut“, schrieb Kate Middleton auf dem offiziellen Instagram-Account der Herzogin und des Herzogs von Cambridge.

Kate trug ein lässiges Oberteil und eine Jeans, während dem wichtigen Pieks im London Science Museum zu erhalten, das nur eine kurze Fahrt vom Kensington Palace entfernt ist, wo sie und ihr Mann mit ihren drei Kindern leben.

Prinz William wurde „ziemlich hart vom Virus getroffen“

William, der sich letztes Jahr mit COVID-19 infiziert hatte , erhielt dort Anfang dieses Monats auch seine erste Dosis des Impfstoffs.

Im vergangenen November wurde bekannt, dass William sich im vergangenen Frühjahr mit COVID-19 infiziert hat. Auch sein Vater Prinz Charles (72) hatte sich mit dem Virus infiziert. Eine Quelle sagte damals der Zeitung „The Sun“ , William sei „ziemlich hart vom Virus“ getroffen worden. Er wurde zusammen mit seiner Familie in seinem Landhaus Anmer Hall in Norfolk unter Quarantäne gestellt und wurde dort von königlichen Ärzten untersucht und versorgt.

Prinz Charles machte es öffentlich, William nicht

Im Gegensatz zu seinem Vater, der im vergangenen März bekannt gab, dass er sich mit dem Virus infiziert hatte, gab William seine Krankheit zu diesem Zeitpunkt nicht preis, da er die Öffentlichkeit nicht beunruhigen wollte, dass auch er erkrankt war.

Camilla und die Queen sind auch schon geimpft

Charles und seine Frau Camilla, Herzogin von Cornwall, haben ihre COVID-19-Impfungen bereits hinter sich, ebenso wie Queen Elizabeth, die im März vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt des Jahres ihre zweite Impfung erhielt.