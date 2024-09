Beauty & Fashion Kate Moss: Ihr Aufstieg in den 1990er Jahren löste ‚Panik‘ bei anderen Models aus

Kate Moss - November 2022 - WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards - Museum of Modern Art - NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2024, 16:00 Uhr

Kate Moss‘ Aufstieg zum Ruhm in den 1990er Jahren soll bei den berühmtesten Models der Zeit eine „Panik“ ausgelöst haben, weil sie befürchteten, ersetzt zu werden.

Das 50-jährige Supermodel hatte seinen großen Durchbruch Mitte der 1990er Jahre als Model für Calvin Klein, wobei ihr Vertrag mit der Marke bei ihren Kolleginnen Sorge auslöste, weil sie um ihren Platz auf dem Laufsteg besorgt waren.

Bei einem Auftritt in der neuen Disney Plus-Dokumentation ‚In Vogue: The 1990s‘ verriet Kate: „Ich werde keine Namen nennen! Es gab definitiv ein bisschen so etwas wie, ‚Sie ist gekommen, was wird jetzt mit uns passieren‘, sie wussten es. Bei meiner ersten Saison bei den Laufstegshows war ich etwas eingeschüchtert, sie kamen mir einfach wie Riesen vor und ich war dürr und ziemlich schüchtern. Aber dann haben mich Christy [Turlington] und Naomi [Campbell] unter ihre Fittiche genommen.” Supermodel-Kollegin Tyra Banks enthüllte, dass Moss einen neuen Look für Models repräsentierte und dies bei den großen Namen der Zeit große Besorgnis ausgelöst habe: „Wir wurden nicht mehr gebucht. Ich erinnere mich daran, wie ich hinter der Bühne einer Modenschau in New York City war und alle ‚Super‘ sagten: ‚Oh mein Gott, Calvin [Klein] hat keinen von uns mehr gebucht, Calvin hat keinen von uns gebucht.‘ Ich erinnere mich an die Panik in den Gesichtern all dieser Supermodels.“