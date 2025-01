Mit bewegenden Bildern Kate und William wünschen frohes neues Jahr und blicken zurück

Abgeschlossene Chemotherapie: Einer der großen Momente für Prinzessin Kate und Prinz William im Jahr 2024. (wue/spot)

SpotOn News | 01.01.2025, 12:58 Uhr

Die britischen Royals haben ein bewegendes 2024 hinter sich. Zum Jahreswechsel blicken Prinz William und Prinzessin Kate noch einmal zurück, wünschen aber auch ein frohes neues Jahr.

Prinz William (42), Prinzessin Kate (42) und die gesamte Königsfamilie haben ein anstrengendes 2024 hinter sich. Insbesondere die Krebsdiagnosen von Kate und von Williams Vater, König Charles III. (76), waren für die britischen Royals eine große Herausforderung. Pünktlich zum Jahreswechsel hat sich auch der Palast in den sozialen Medien gemeldet. Auf dem Instagram-Account von William und Kate wurde ein Rückblick auf 2024 mit bewegenden Momenten des Paares veröffentlicht.

Von Kates Krebsbehandlung bis zum Taylor-Swift-Konzert

Anfang des Jahres 2024 war bekannt geworden, dass Prinzessin Kate an Krebs erkrankt ist und sich einer Behandlung unterzieht. Im September konnte sie sich dann mit freudigen Nachrichten bei ihren Fans melden. Via Social Media gab sie unter anderem bekannt: "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe." Dazu wurde ein emotionales Video veröffentlicht, das Kate mit William und den gemeinsamen Kindern – Prinz Louis (6), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11) – zeigte. Die ersten Bilder aus dem Rückblick stammen aus diesem Video, das ebenfalls noch einmal angehängt ist.

Es folgen zahlreiche weitere Aufnahmen, die ergreifende Augenblicke abbilden. So ist das royale Paar unter anderem während eines Termins in Southport zu sehen, an dem Kate im Oktober überraschend teilnahm, nachdem sie sich aufgrund ihrer Erkrankung in den vergangenen Monaten größtenteils nicht öffentlich gezeigt hatte. Die beiden trafen sich mit den Familien der Opfer einer verheerenden Messerattacke in der englischen Stadt.

Auf weiteren Bildern ist unter anderem ein Treffen von Kate und William mit einer Teenagerin zu sehen. Im Rahmen einer Investitur hatten die beiden die Jugendliche, die an einer aggressiven Form von Krebs erkrankt ist, empfangen. Kate hatte sie innig in die Arme geschlossen. Die Teenagerin, wie auch Kate eine begeisterte Fotografin, war eingeladen worden, um Aufnahmen von der Investitur zu machen.

Und auch ein für William, Charlotte und George ganz besonderer Moment darf nicht fehlen. Das Trio hatte im Rahmen von Williams Geburtstag im Sommer Megastar Taylor Swift (35) auf einem Konzert ihrer "The Eras"-Tour in London besucht und die Sängerin persönlich getroffen.

Neben weiteren Fotos gibt es auf Williams und Kates Account aber auch eine kurze Begrüßung des neuen Jahres. "Frohes neues Jahr!", schreibt der Palast im Namen des Paares. "Wir wünschen Ihnen allen ein wunderbares 2025." Und auch auf dem Profil von König Charles III., Königin Camilla (77) und der Royal Family wird gemeinsam mit den Followern das neue Jahr empfangen. "Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr!", heißt es zu einer kleinen 2025-Animation.