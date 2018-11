Kate Upton: Das Baby ist da!

Sonntag, 11. November 2018 09:37 Uhr

Das geradezu legedäre US-Bademodenmodel Kate Upton hat ihr Baby zur Welt gebracht!

Kate Upton und Justin Verlander sind stolze Eltern einer kleinen Tochter. Und ganz wie Mama und Papa, steht sie gleich nach ihrer Geburt im Rampenlicht. Via Instagram hatte Upton am gestrigen Samstag (19. November) verkündet, dass ihre Genevieve Upton Verlander das Licht der Welt erblickt hat. Am Ende des dazugehörigen Posts hielt sie noch das Geburtsdatum fest – offenbar war dies Mittwoch letzter Woche (7. November).

Quelle: instagram.com

Im Juli hatte das Badeanzug-Model verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Was sie im Übrigen nicht davon abhielt, weiter als Model-Scout zu arbeiten. Noch im fünften Monat ihrer Schwangerschaft flog sie nach Miami, um Talente zu casten.

Upton und Baseball-Profi Verlander hatten vor circa einem Jahr in Italien geheiratet. Zuvor waren sie bereits fünf Jahre zusammen gewesen. (CI)