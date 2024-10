Veranstaltung in Beverly Hills Kate Winslet bis Jane Fonda: Staraufgebot bei „Women In Film“-Awards

Stilbewusstes Duo: Kate Winslet (l.) und Jane Fonda. (stk/spot)

SpotOn News | 25.10.2024, 11:19 Uhr

In Beverly Hills wurden am Donnerstagabend Frauen für ihre Leistungen in der Medienbranche geehrt. Besonders innig zeigten sich Kate Winslet und Jane Fonda auf dem roten Teppich der "Women In Film"-Awards.

In Beverly Hills sind am Donnerstagabend im Rahmen der Veranstaltung "Women In Film" (WIF) weibliche Stars für ihre Errungenschaften in der Film- und Medienbranche geehrt worden. Unter den Preisträgerinnen, die es sich nicht nehmen ließen, persönlich zu erscheinen, befanden sich unter anderem Kate Winslet (49), Kerry Washington (47) sowie Annette Bening (66).

Letztgenannte Schauspielerin erhielt den Jane Fonda Humanitarian Award, der ihr von Fonda (86) höchstpersönlich überreicht wurde. Bening habe ihre lange Karriere dafür genutzt, "um radikale Veränderungen herbeizuführen und mit ihrer kraftvollen Stimme Probleme anzusprechen", heißt es auf der Homepage der Veranstaltung. Das umfasse die Rechte von Transsexuellen sowie ihre "wirkungsvolle, philanthropische Arbeit mit Planned Parenthood und in der Brustkrebsforschung".

Winslet ist derweil die diesjährige Empfängerin des Crystal Awards, den sie gemeinsam mit Regisseurin Ellen Kuras (65) erhielt. Beide Frauen haben unter teils widrigen Umständen das Biopic "Lee" auf die Beine gestellt, das von der Kriegsfotografin Lee Miller (1907-1977) handelt. Acht Jahre lang befand sich das Projekt in der Mache und aufgrund von finanziellen Engpässen hatte Winslet zeitweise die Gagen der anderen Schauspieler aus eigener Tasche bezahlt. Die "Vision und der unerschütterliche Einsatz" von Winslet und Kuras, um diese wahre Geschichte auf Film zu bannen, sei ein Paradebeispiel für die Errungenschaften, die von "Women In Film" geehrt werden sollen.

Kerry Washington ist die neue Preisträgerin des Entrepreneur in Entertainment Awards. Sie habe "herausragende Beiträge sowohl im kreativen als auch im geschäftlichen Bereich der Unterhaltung" geleistet, so die Begründung. Washington ist nicht nur Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin, sondern auch Bestsellerautorin und Aktivistin.

Glamour und Liebe pur auf dem roten Teppich

Auf dem roten Teppich der Veranstaltung bewiesen vor allem Winslet und Fonda innige Vertrautheit – in zugleich maximal unterschiedlichen Outfits. Der "Titanic"-Star hatte sich für einen weit geschnittenen, weißen Hosenanzug mit blauen Längsstreifen und floralen Applikationen entschieden. Fonda erschien von Kopf bis Fuß komplett in Schwarz, ihr Jackett glitzerte mit ihren Augen um die Wette. Ein trägerloses wie elegantes weißes Kleid mit schmalem schwarzen Gürtel und langem Beinschlitz war derweil Kerry Washingtons Outfit-Wahl des Tages.

"Women In Film" wurde bereits 1973 gegründet und verleiht seit 1977 Preise an Frauen aus der Medienbranche. 20 Jahre später entstand der Dachverband "Women In Film and Television International", zu der seit 2005 auch die deutsche Unterorganisation "Women In Film and Television Germany" gehört.