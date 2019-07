Kate Winslet ist ganz stolz auf ihre Kinder!

Mittwoch, 17. Juli 2019 06:45 Uhr

Kate Winslets Kinder seien „sehr ausgeglichen“ und „bescheiden“. Die 43-jährige Schauspielerin ist vielleicht ein Hollywood-Superstar, aber sie besteht darauf, dass ihre drei Kinder – die 18-jährige Mia, der 15-jährige Joe und der fünfjährige Bear – nicht „überprivilegiert“ seien, weil sie sicherstelle, dass sie verstehen, wie „verarmt“ ihre Vorfahren waren.

Bei der Teilnahme der BBC-Show ‚Who Do You Think You Are‘, in der Stars die Geheimnisse ihrer Vorfahren aufdecken und ihren Stammbaum entdecken, sagte die Oscar-Preisträgerin: „Ich komme aus einer armen Familie auf beiden Seiten, was vielleicht erklärt, warum ich versucht habe, meinen Kindern die Werte meiner Eltern nahezubringen. Die Leute glauben mir nie, aber meine Kinder sind nicht überprivilegiert. Wir leben einfach nicht so. Sie sind sehr ausgeglichen. Demütig.“

Vorfahren kommen aus Schweden

Die einstige ‚Titanic‘-Darstellerin erfuhr, dass ihre Vorfahren aus Schweden stammten und in Armut lebten.

Als Kate über die Entdeckung sprach, sagte sie, sie sei stolz darauf, aus einer verarmten Familie gekommen zu sein, weil ihre „sozialistischen“ Eltern „die Reichen verpönten“. Sie fügte hinzu: „Ich wäre verärgert und angewidert gewesen, wenn ich von Reichtum oder Königen gekommen wäre. Es gab nie Geld in unserer Familie, aber ich fühlte mich immer sehr glücklich, weil ich aus einer schönen, wundervollen, liebevollen Familie stammte.“