Kate Winslet: Shopping in Geschäften ist ihr ‚zu stressig'

CineMerit Award For Kate Winslet - Munich Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2024, 16:00 Uhr

Kate Winslet erzählte, dass sie sich schwor, nicht mehr „in Geschäfte zu gehen“, um sich neue Kleidung zu kaufen.

Die ‚Lee‘-Schauspielerin, die aus ihren früheren Ehen die Kinder Mia (24) und Joe (21) großzieht und mit ihrem Ehemann Edward Abel Smith den 11-jährigen Bear hat, findet es zu „stressig“, neue Outfits zu kaufen.

Winslet sei daher froh, wenn sie die alte Kleidung ihres Sohnes oder Teile von Fotoshootings mitnimmt, wenn sie ihre Garderobe erweitern will. Kate verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Harper’s Bazaar UK‘ für deren „Life Lessons“-Reihe: „Mein persönlicher Stil hat sich, komischerweise, nicht sehr weiterentwickelt. Ich war schon immer der Typ für Jeans, bequeme T-Shirts und schöne Jacken. Ich habe mich vor kurzem dazu entschieden, dass ich nicht mehr in Geschäfte gehen werde. Ich finde sie zu stressig. Wenn etwas Neues in mein Leben kommt, dann ist es normalerweise von einem Shooting oder etwas, das mein Sohn nicht mehr anziehen möchte, normalerweise eine übergroße Jacke.“ Die 48-jährige Darstellerin fügte hinzu, dass sie sich gerne schick kleidet, wenn sie auf dem roten Teppich ist, wobei bequeme Outfits für sie immer eine Priorität seien.