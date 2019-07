Kater Ben versaut das Einlochen

Sonntag, 14. Juli 2019 18:26 Uhr

Dieses Video von Kater Ben und seiner Leidenschaft für Golf ist zwar schon aus dem Jahr 2017, doch es macht gerade jetzt wieder im Netz die Runde, da Golf allerortens mal wieder eine absolute Hoch-Zeit erlebt.

Für Tiger Woods wäre das, was der süße Ben hier im sogenannten Grün-(Raum) macht, aber eine absolute Katastrophe. Der Kater scheint sich selbst nämlich zum Herrscher über den Golfplatz ernannt zu haben (das entspricht so ziemlich dem Charakter jeder Katze) und versaute Sportskanone Claudio Bolt im Golf Club Augwil in der Nähe des Flughafens Zürich beim Putten einfach (fast) jede Chance zum Einlochen.

Stattdessen versucht offenbar Ben mal sein Glück in Sachen Kater-Golf – allerdings mehr schlecht als recht. Der verlockende kleine, weiße Ball landet meistens irgendwo in der Gegend auf dem Grün, nur nicht unbedingt da, wo er reingehört – ins Loch!

Dieses feingeschnittene grüne Areal gilt übrigens als das wichtigste auf dem Golfplatz, weil es sich um den Zielraum handelt. Hier wird zum Schluss über Erfolg und Misserfolg beim Golfen entschieden. Und da macht es immer einfach zuzuschauen – mit oder ohne Katze.

Ben gehört übrigens zu einem Bauernhof gleich neben dem Golfplatz.