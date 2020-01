Katharina Thalbach muss ihre Berliner Wohnung räumen

Schauspielerin Anna Thalbach empört sich über die Wohnungssituation in Berlin. Sie finde es unmoralisch, wenn Rentner mehr als die Hälfte für die Miete ausgeben müssten. Jetzt hat es ihre Erzeugerin getroffen.

Ihre Mutter, die große Berliner Schauspielerin Katharina Thalbach (65), muss nach Angaben ihrer Tochter wegen einer Eigenbedarfs-Kündigung aus ihrer Wohnung ausziehen. „Der Mensch muss doch wohnen“, sagte Anna Thalbach (46) der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Donnerstag). Sie finde es unmoralisch, wenn Rentner mehr als die Hälfte für die Miete ausgeben müssten. Ihre Mutter verkrafte das zwar. „Aber es zeigt: Rücksicht wird keine genommen.“

Schauspielerdynastie

Die 65-Jährige Ost-Berlinerin Katharina Thalbach stammt aus einer Schauspielerdynastie und wurde vor allem durch ihre Rolle in der Verfilmung des Romans „Die Blechtrommel“ von Günter Grass bekannt. Ihre Mutter war Schauspielerin Sabine Thalbach. Der Schauspieler Pierre Besson und der Regisseur Philippe Besson sind die Halbbrüder des nur 1,55m kleinen Berliner Originals. Anna Thalbach ist ebenso Schauspielerin, genauso wie deren Tochter Nellie. (dpa/KT)

Katharina Thalbach: Ihre 12 bekanntesten Filme

1975: Lotte in Weimar

1979: Die Blechtrommel

1993: Kaspar Hauser

1999: Sonnenallee

2010: Hanni & Nanni

2011: Almanya – Willkommen in Deutschland

2011: Kokowääh

2014: Honig im Kopf

2015: Ich bin dann mal weg

2016: Smaragdgrün

2018: 100 Dinge

2019: Ich war noch niemals in New York