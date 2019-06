Katherina Schwarzeneggers süßer Liebesbeweis an Chris Pratt

Montag, 17. Juni 2019 12:54 Uhr

Vor gut einer Woche heirateten Katherine Schwarzenegger (29) und Chris Pratt (39). Zum Vatertag widmete die älteste Tochter von Arnold Schwarzenegger ihrem Ehemann nun einen süßen Instagram-Post. Damit beweist sie nicht nur Chris Pratt, sondern auch ihren Followern wie sehr sie ihn liebt.

Vor genau einem Jahr zeigten sich Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt erstmals gemeinsam der Öffentlichkeit. Am 8. Juni dieses Jahres gaben sich die beiden dann das Ja-Wort. Gestern teilte die Autorin auf Instagram ein süßes Foto von Chris und seinem Sohn Jack. Dabei bringt sie ihre Liebe für den Schauspieler zum Ausdruck: “Alles Gute zum Vatertag für meinen wundervollen Ehemann. Zu sehen was für ein wundervoller Vater du bist war einer der Gründe weshalb ich mich in dich verliebt habe und weshalb ich mich jeden Tag mehr verliebe. Ich liebe dich.”

Auf dem Foto ist der ‚Guardians of the Galaxy‘-Darsteller Chris Pratt mit seinem 6-jährigen Sohn Jack zu sehen. Die beiden fällen in einem Wald Holz. Sohn Jack hält dabei vorsichtig eine Axt, was von Vater Chris aufmerksam beobachtet wird. Das Kind stammt aus Chris Pratts vorheriger Ehe mit Anna Faris (42).

Quelle: instagram.com

Liebe Grüße an den berühmten Papa

Den vorherigen Post auf dem sozialen Netzwerk widmet Katherine ihrem Vater Arnold Schwarzenegger (71). Dazu schrieb sie „Alles Gute zum Vatertag Papa! Ich liebe dich so sehr (selbst wenn du Maverick vom Tisch fütterst)!”.

Dabei bezieht sich sich auf ein Foto, auf dem der ehemalige kalifornische Gouverneur den Familienhund am Essenstisch zu füttern scheint. Die Fotos der Reihe stammen zum einen aus Katherines Kindheit und zum anderen aus den letzten Wochen und Monaten.

Katherine und ihr berühmter Vater scheinen wohl schon immer ein enges Verhältnis zu haben.

Quelle: instagram.com