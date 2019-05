Katherine Schwarzenegger bewundert die Ex von Chris Pratt

Donnerstag, 16. Mai 2019 15:37 Uhr

Katherine Schwarzenegger bewundert Schauspielerin Anna Faris. Die 29-jährige Autorin lobte die ‚Mom‘-Schauspielerin, die mit Katherines Verlobten Chris Pratt verheiratet war und verriet, dass es ein „Geschenk“ sei von ihr lernen zu dürfen.

Dazu erzählte sie ‚Us Weekly‘: „Anna hat einen unglaublich erfolgreichen Podcast. Ich schätze ihre Arbeit und alles was sie getan hat und sie ist definitiv ein Experte darin. Von ihr lernen zu dürfen ist ein Geschenk. Ich habe so tolle Menschen in meinem Leben, von denen ich so viele Dinge lernen kann die mich in meinem Leben weiterbringen. Sie ist wirklich jemand, den ich in der Podcast-Szene verehre.”

Die beiden sind heute gute Freunde und der ‚Overboard‘-Star bot dem Paar sogar an, die beiden Turteltäubchen zu vermählen.

Quelle: instagram.com

So war das mit dem Antrag

Dazu erzählte die 42-Jährige im Podcast ‚Divorce Sucks!‘: „Chris hat mir heute Morgen geschrieben und sagte nur ‚Ich habe Katharine einen Antrag gemacht‘ und ich sagte nur ‚Wow! Das ist der Hammer‘. Ich schrieb ihm dann zurück und erinnerte ihn daran, dass ich dazu berechtigt wäre, die Trauung durchzuführen.”

Und der ‚Avengers: Endgame‘-Star klärte seine Verlobungspläne sogar mit Ex-Frau Anna ab, so erklärte sie im Podcast: „Er ist so süß. Er hat mich gleich angerufen und gesagt, dass er Katharine die Frage aller Fragen stellen will. Obwohl wir uns scheiden haben lassen, gehen wir sehr gut und respektvoll miteinander um. Wir lieben immer noch einander und wollen, dass das auch so bleibt.“