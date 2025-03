Stars Katherine Schwarzenegger enthüllt Schockverletzung ihrer Tochter

Bang Showbiz | 19.03.2025, 18:00 Uhr

Die Tochter von Katherine Schwarzenegger hat sich das Handgelenk gebrochen.

Die 35-jährige Autorin ist mit Hollywood-Star Chris Pratt verheiratet und hat mit ihm die Töchter Lyla (4) und Eloise (2) und den drei Monate alten Ford. Jetzt teilte sie in den sozialen Medien mit, dass nicht nur ihr mittleres Kind leidet, sondern auch noch alle drei an einem Virus erkrankt sind.

Katherine schrieb auf Instagram: „Ich würde gerne wissen, was mit 2025 passiert. „Wir haben alle drei Kinder mit Viren im Haus. Und meine Tochter Eloise hat sich gerade das Handgelenk gebrochen. Uns geht es hier also hervorragend.“ Katherine freut sich jedoch, dass ihr Jüngster in der Situation ruhig bleibt. Sie ging nicht weiter auf die Krankheiten ihrer Kinder ein, sagte aber: „Zum Glück habe ich das ruhigste drei Monate alte Kind. Das ist also ein großer Gewinn!“

Im Dezember nutzte der ‚Guardians of the Galaxy‘-Star Chris (45) die sozialen Medien, um Katherine zu ihrem 35. Geburtstag zu ehren. Er schrieb auf Instagram: „Alles Gute zum Geburtstag, Katherine! Danke für all die Freude, die du uns allen im Laufe der Jahre gebracht hast. Zu sehen, wie du dich um unsere Familie kümmerst. Zu sehen, wie du das Haus führst. Zu sehen, wie du kommunizierst. Deine Weisheit und Achtsamkeit sind ein Segen, für den ich Gott jeden Tag danke. Ich bin so dankbar, dich geheiratet zu haben. Wir fühlen uns alle so gut aufgehoben und geliebt. Durch die Höhen und Tiefen habe ich dich bekommen, Chief. Ich liebe dich.“

Chris, der auch den 12-jährigen Sohn Jack aus seiner früheren Ehe mit Anna Faris hat, und seine Frau gaben im November in einem Beitrag in den sozialen Medien die Ankunft ihres dritten Kindes bekannt. In einem gemeinsamen Post auf Instagram sagten Katherine und Chris: „Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby geht es gut und Fords Geschwister sind begeistert von seiner Ankunft. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar.“