Katherine Schwarzenegger: Glücklich, dieses magische Leben mit ihm zu leben

Sonntag, 23. Juni 2019 10:18 Uhr

Katherine Schwarzenegger (29) hat in einem einen Post einen süßen Spitznamen für ihren frischgebackenen Ehemann Chris Pratt verwendet: Engels-Gesicht!

Das Paar gab sich erst vor wenigen Wochen das Ja-Wort und könnte offenbar glücklicher nicht sein. Nun konnte es bereits den nächsten großen Meilenstein gemeinsam feiern. Am Freitag (21. Juni) wurde der beliebte Schauspieler aus ‚Guardians of the Galaxy‘ nämlich 40 Jahre alt und seine frisch angetraute Ehefrau gratulierte direkt mit einer süßen Nachricht auf Instagram und verriet den Fans dabei auch noch, wie sie ihren Liebsten privat so nennt.

Süße Collage

„Alles Liebe zum Geburtstag mein liebstes Engels-Gesicht. Ich bin so gesegnet, mit dir zu lachen, dich zu lieben, mit dir Abenteuer zu erleben, dich zu küssen und dieses magische Leben mit dir zu leben. Du füllst das Leben mit Freude. Ich liebe dich so sehr! Glücklich, glücklich“, teilt die 29-Jährige Tochter von Actionveteran Arnold Schwarzenegger ganz happy mit ihren Followern.

Quelle: instagram.com

Dazu postete sie eine süße Collage des Paares aus der gemeinsamen Zeit. Aktuell sind beide noch zu zweit. Wie Insider und auch die beiden Stars selbst durch Andeutungen kürzlich verrieten, sei Baby-Planung definitiv ein Thema. Wer weiß, vielleicht feiert die Autorin den nächsten Geburtstag ihres liebsten Engel-Gesichts ja schon als Mutter? Ihren Ehemann würde das sicherlich freuen.