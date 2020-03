Katherine Schwarzenegger huldigt ihrem berühmten Gatten

Laut Katherine Schwarzenegger ist das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe mit Chris Pratt die Tatsache, dass sie „ähnliche Werte“ vertreten.

Der 30-jährige Star heiratete den ‚Guardians of the Galaxy‚-Schauspieler im Juni 2019 und gab nun zu, dass seine Liebe das „großartigste Geschenk“ ist, das er sich selbst jemals machte.

„Werte, Werte, Werte“

In der Sendung ‚The View‘ sagte Schwarzenegger: „Es ist so schön, ich liebe es so sehr. Es ist das Beste. Mit jemandem verheiratet zu sein, der ähnliche Werte vertritt und mit dem man einfach die großartigste Liebe teilt, ist das großartigste Geschenk, das man sich selbst machen kann. Meine Mutter sagte das immer zu mir. ‚Werte, Werte, Werte‘, sie sind so wichtig in einer Beziehung.“

Um kürzlich ihren Geburtstag zu feiern, bezeichnete Pratt seine Ehefrau als jemanden, der „seine ganze Welt besser gemacht“ habe. Außerdem dankte er Katherine dafür, dass sie eine „unglaubliche Ehefrau und Stiefmutter“ sei.

Quelle: instagram.com

Der ‚Jurassic World‚-Star schrieb auf Instagram: „Alles Gute zum Geburtstag, Katherine! Ich bin so glücklich, dass du in meinem Leben bist. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Vermutlich würde ich mich irgendwie auf dem Balkon aussperren und müsste dort leben oder würde mit einem nicht aufgeladenen Handy und nur einem Schuh durch die Stadt laufen und wäre zu spät an der Arbeit, wie in einem angsterfüllten, fiebrigen Traum.“

Und weiter: „Ich will ehrlich nicht mal darüber nachdenken. Du hast meine ganze Welt besser gemacht. Ich bin so dankbar, dass ich dich fand. Du bist eine unglaubliche Ehefrau und Stiefmutter. Und ich bin so aufgeregt, dich zu feiern!“ Wie süß!