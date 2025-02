Date Night auf dem roten Teppich Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt strahlen bei Filmpremiere

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt besuchten die "The Electric State"-Premiere gemeinsam. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 16:25 Uhr

Chris Pratt hat bei der Premiere seines neuen Films "The Electric State" in L.A. seine Lieblingsunterstützung dabei: Der Schauspieler strahlte gemeinsam mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger auf dem roten Teppich.

Chris Pratt (45) sorgt auf der Premiere seines neuen Films "The Electric State" für einen echten Hingucker: Der Schauspieler posierte am Montagabend Seite an Seite mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (35) bei dem Event im Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles.

Video News

Pratt, der in dem Netflix-Film eine Hauptrolle übernimmt, trug für den Anlass einen lavendelfarbenen Anzug, den er mit einem gleichfarbigen T-Shirt und cremefarbenen Lederschuhen kombinierte. Seine Ehefrau strahlte in einem schwarzen Ensemble aus Anzughose und trägerlosem Top mit auffälligen weißen Blüten-Applikationen.

Sie haben bereits drei gemeinsame Kinder

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt sind seit 2019 verheiratet. Erst im November 2024 kam ihr drittes gemeinsames Kind auf die Welt. "Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby geht es gut, und Fords Geschwister sind von seiner Ankunft begeistert. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar", teilte das Paar damals in einer gemeinsamen Erklärung auf Instagram mit. Im Jahr 2020 begrüßten sie ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Lyla, und zwei Jahre später eine weitere Tochter, Eloise.

Science-Fiction-Abenteuer mit Starbesetzung

Bei "The Electric State" handelt es sich um eine Netflix-Produktion unter der Regie von Joe und Anthony Russo, die bereits mehrere Marvel-Blockbuster inszeniert haben. Der Science-Fiction-Film basiert auf einem Graphic Novel von Simon Stålenhag und spielt in einer "elektrifizierten, retro-futuristischen US-Landschaft", wie es in der offiziellen Beschreibung heißt.

Pratt verkörpert darin den Schmuggler Keats, der sich mit der verwaisten Teenagerin Michelle (Millie Bobby Brown, 21) und dem mysteriösen Roboter Herman (Stimme: Anthony Mackie, 46) auf einen Roadtrip quer durch Amerika begibt, um Michelles Bruder zu finden. Zur weiteren hochkarätigen Besetzung gehören Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci und Woody Norman. Der Film soll am 14. März auf Netflix erscheinen.