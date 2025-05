Film Kathryn Newton mit Lana Condor im Hai-Thriller ‚Devil’s Mouth‘

Kathryn Newton - Captain America Brave New World - Getty - Disney - Marvel BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 09:00 Uhr

Kathryn Newton und Lana Condor wurden für den neuen Thriller ‚Devil’s Mouth‘ gecastet.

Der ‚Ant-Man and the Wasp: Quantumania‘-Star wird an der Seite von ‚Coyote vs. Acme‘-Darstellerin Lana im kommenden Survival-Film von Filmemacher Jeff Wadlow zu sehen sein.

In dem Film, der von Amazon, MGM Studios und Lionsgate koproduziert wird, geht es um College-Freunde auf dem Weg nach Thailand, die mit einem Bullenhai in einem Unterwasserhöhlensystem stecken bleiben. Wadlow wird nach einem Drehbuch von Aja Gabel von The Staircase und Myung Joh Wesner, dem Autor von ‚Star Wars: Skeleton Crew‘, Regie führen.

Bereits im März wurde bekannt gegeben, dass Newton auch in der kommenden Fortsetzung von ‚Ready or Not‘ neben einer zurückkehrenden Samara Weaving mitspielen wird. Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett führen erneut Regie bei dem Film nach einem Drehbuch, das von den ‚Ready or Not‘-Autoren Guy Busick und R. Christopher Murphy geschrieben wurde. Zuvor arbeitete sie mit dem Regieduo an dem Horrorfilm ‚Abigail‘ aus dem Jahr 2024 und freut sich auf das bevorstehende Wiedersehen. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Ich bin so dankbar, wieder mit meinen Lieblingsregisseuren zusammen zu sein! Ich liebe euch @mattbettinelliolpin und @tylergillett danke.“