"Das wird mein letzter Tanz" Kathy Bates will nach dem „Matlock“-Reboot in Schauspielrente gehen

Kathy Bates will sich bald von der Schauspielerei verabschieden. (stk/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 11:33 Uhr

Schauspielerin Kathy Bates kann auf eine lange und mehrfach prämierte Karriere zurückblicken. Als Madeline Matlock will sie diese aber offenbar beenden.

Seit über 50 Jahren ist Kathleen Doyle "Kathy" Bates (76) schon im Hollywood-Geschäft tätig. Nun kündigte die Oscarpreisträgerin an, dass sie sich ihrer letzten Rolle gewidmet hat: Im Gespräch mit "The New York Times" verriet Bates, nach der Neuinterpretation der erfolgreichen Serie "Matlock" sowohl der TV- als auch der Kinokamera den Rücken kehren zu wollen. "Das wird mein letzter Tanz", wird der Star bezüglich "Matlock" zitiert.

Die Schauspielerei sei zu ihrem kompletten Leben geworden, so Bates weiter. Weil sie dabei stets alles gegeben hatte und sich "nicht zurückhalten konnte", habe ihre Profession zunehmend Spuren hinterlassen – "es ist kräftezehrend". Nach "Matlock" wolle sie daher abtreten.

Verzögert ein Erfolg den Ruhestand?

Dessen Pilotfolge wird in den USA am 22. September dieses Jahres bei Sender CBS seine Premiere als Sneak-Peek feiern. Der offizielle Serienstart ist dann für den 17. Oktober vorgesehen. Laut Branchenseite "Deadline" habe der Sender 18 Episoden bestellt, im TV wird Bates also so oder so noch eine ganze Weile zu sehen sein.

Und wer weiß: Sollte sich das Reboot der 80er-Jahre-Serie mit Schauspieler Andy Griffith (1926-2012) in der Titelrolle als Erfolg herausstellen, könnte sich Bates' "letzter Tanz" womöglich lange und über mehrere Staffeln hinziehen. So war der berühmte TV-Jurist Benjamin "Ben" Matlock von 1986 bis 1995 neun Staffeln lang und in fast 200 Episoden im Einsatz.

Madeline Matlock folgt auf Ben Matlock

In der offiziellen Beschreibung zum Reboot heißt es: "Nachdem sie Erfolge in ihren jungen Jahren erlangen konnte, kehrt die brillante Madeline Matlock (Bates) in ihren Siebzigern für die Arbeit in einer renommierten Anwaltskanzlei zurück. Dort nutzt sie ihr bescheidenes Auftreten und ihre gewieften Taktiken, um Fälle zu gewinnen und Korruption aufzudecken." Hierzulande wird "Matlock" wohl via Paramount+ zu sehen sein, einen offiziellen Starttermin gibt es aber noch nicht.

Kathy Bates wurde 1991 für ihre Rolle in der Stephen-King-Verfilmung "Misery" mit einem Oscar ausgezeichnet, drei weitere Male war sie für einen Academy Award nominiert. Auch zwei Emmys und zwei Golden Globe kann sie bereits ihr Eigen nennen.