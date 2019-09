Kathy Kelly nahm ihrem Sohn zuliebe 26 Kilo ab

Kathy Kelly verlor für ihren Sohn Gewicht. Bereits im Frühling verblüffte die Kelly Family-Sängerin die Öffentlichkeit, als sie sich plötzlich erschlankt zeigte. Ganze 26 Kilo hat sie in nur einem Jahr verloren und das hat einen besonderen Grund: ihren Sohn.

Sean Richard van Hille ermutigte seine Mutter immer wieder, an ihrem Körper zu arbeiten, was sie schließlich dazu brachte, den ungewollten Kilos den Kampf anzusagen. Sie stellte ihre Ernährung komplett um und organisierte sich sogar einen Fitnesstrainer.

Quelle: instagram.com

„Sean meinte: ‚Mama, du musst was tun!'“

Im Interview mit ‚Bunte‘ verriet die 56-Jährige nun, was sie schlussendlich zu diesem Schritt bewog: „Sean meinte: ‚Mama, du musst was tun, ich möchte nicht, dass dir etwas passiert.‘ Seine Worte haben mich wachgerüttelt. Ich war einfach viel zu dick.“

Danach habe sie sofort ihre Ernährung umgestellt und verzichte seitdem auf Weizenmehl. Mittags und abends gibt es Fisch oder Fleisch mit Gemüse. Über ihren Fortschritt freut sie sich bereits jetzt sehr, aber ihr Wunschgewicht hat die Musikerin noch nicht erreicht.

15 bis 20 Kilo würde sie gern noch abnehmen, doch zu ihrem damaligen Essverhalten will sie nie wieder zurück. „Es gab Tage, da habe ich bis zu neun belegte Brötchen gegessen und war trotzdem nicht satt. Also schlug ich mir spät am Abend, wenn wir von der Bühne kamen, noch mal den Bauch voll.“