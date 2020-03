Katie Holmes (40) ist endlich im Leben angekommen

Katie Holmes hatte mit 40 Jahren endlich das Gefühl, zu wissen, wer sie ist. Die ‚Dawson’s Creek‘-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise die 13-jährige Tochter Suri hat – lernte erst mit 40 Jahren, sich selbst zu vertrauen.

„Die Leute sagen, dass man sich selbst erst mit 40 Jahren wirklich kennt. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe Dinge gesehen. Ich habe Dinge erlebt. Ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß, dass meine Gefühle und meine Einsichten würdig sind. Ich werde mir selbst zuhören, anstatt mich auf jemand anderen zu beschränken. Das ist ein großer Schritt als Mensch. Es braucht Zeit“, erklärt sie stolz.

Trick funktionieren nicht mehr

Eines gefällt der 41-jährigen Schauspielerin jedoch nicht daran, dass sie über 40 ist – sie kann ihre üblichen Tricks heutzutage nicht mehr anwenden. Katie Holmes fügte dem ‚InStyle‘-Magazin hinzu:

„Wie ich einem Freund von mir sagte: ‚Weißt du, was an den 40er Jahren so ärgerlich ist? Meine alten Tricks funktionieren nicht mehr. Ich habe ältere Geschwister; ich bin das Baby von fünf [Geschwistern]. Ich war also immer die Süße und man gewöhnt sich daran, die kleine Süße zu sein. Dann wacht man eines Tages auf und ich trage im Grunde immer Lotion auf’“.

Früher, so sagt Katie, sei sie ohne Make-up ausgekommen, das hat sich jedoch geändert: „Als ich ein Teenager und eine junge Schauspielerin war, ging es darum, irgendwie schäbig zu sein. Jetzt sage ich: ‚Oh Gott, ich muss etwas tun!‘ Das klingt so oberflächlich.“