Katie Holmes: So gratuliert sie Tochter Suri zum 14. Geburtstag

Katie Holmes hat jetzt einen zuckersüßen Geburtstagsgruß für ihre Tochter Suri Cruise auf Instagram gepostet. Die 41-Jährige gratulierte ihrer Tochter, die sie mit Hollywood-Star Tom Cruise gemeinsam hat, mit einem Schnappschuss eines „Happy Birthday“-Banners im romantischen Retro-Look.

Quelle: instagram.com

„Sie ist eine starke Persönlichkeit“

“Happy Birthday Sweetheart!!! Ich bin so gesegnet, deine Mutter zu sein. Möge dieses Jahr unglaublich für dich werden!“, schrieb die Schauspielerin.

Sie hat das Sorgerecht für die 14-Jährige, Suri lebt bei ihr in New York. Kürzlich schwärmte Holmes in einem Interview mit dem „InStyle“- Magazin über ihre Tochter.

„Ich liebe sie so sehr. Mein größtes Ziel war es immer, sie in ihrer Individualität zu fördern “. Und weiter: „Um sicherzugehen, dass sie zu 100 Prozent selbstbewusst, stark und fähig zu allem ist. Das soll sie auch wissen. Sie hat sich schon sehr entwickelt – sie war eigentlich schon immer eine starke Persönlichkeit“.

Seltenes Foto von Suri

Es tauchen nur selten Aufnahmen von Suri Cruise in den sozialen Netzwerken auf. Sowohl Katie Holmes als auch Papa Tom Cruise hatten sich dazu entschieden, das Mädchen vorerst möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Im letzten Jahr postete Holmes dann aber doch ein seltenes Foto ihrer Teenie-Tochter.

Quelle: instagram.com