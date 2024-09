Plötzlicher Tod mit 51 Jahren Katie Holmes trauert um ihren „Dawson’s Creek“-Co-Star Obi Ndefo

Katie Holmes spielte in "Dawson's Creek" die Schwester von Obi Ndefos Partnerin. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 09:51 Uhr

Auch Katie Holmes trauert um ihren ehemaligen "Dawson's Creek"-Kollegen Obi Ndefo. Der Schauspieler ist mit nur 51 Jahren gestorben. "Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten", so die Schauspielerin.

Katie Holmes (46) hat sich auf ihrem Instagram-Account zum Tod ihres Kollegen Obi Ndefo (1972-2024) zu Wort gemeldet. Der Schauspieler, dessen Tod mit 51 Jahren am 31. August bekannt gegeben wurde, hatte von 1998 bis 2002 an ihrer Seite in der Serie "Dawson's Creek" gespielt.

Holmes repostete in ihrer Story ein Foto, das Co-Star Mary-Margaret Humes (70) zuvor von sich und dem Verstorbenen geteilt hatte. "Es war wunderbar, mit ihm zu arbeiten, und er war so ein netter Mann", schrieb sie dazu. Ihre Gebete und Gedanken seien jetzt bei Ndefos Familie. "Ruhe in Frieden", schloss die Schauspielerin ihren Zeilen mit einem Herz-Emoji ab.

In der Rolle der Joey Potter in "Dawson's Creek" wurde Katie Holmes in den späten 1990er-Jahren zum Weltstar. Obi Ndefo, der auch in Produktionen wie "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) und "Stargate SG-1" (1997) zu sehen ist, spielte in der Serie ihren Schwager Bodie Wells.

Auch andere "Dawson's Creek"-Stars trauern

Zuvor würdigte Mary-Margaret Humes, die in "Dawsons Creek" ebenfalls Seite an Seite mit den beiden Schauspielern mitwirkte, den Verstorbenen mit einem längeren Beitrag. Auf ihrem Instagram-Account bezeichnete sie Obi Ndefo als "strahlendes Licht" und "lieben Freund". "Was für ein Beispiel für reine, ungefilterte Liebe und Beharrlichkeit du warst, als du dich den Herausforderungen des Lebens in letzter Zeit gestellt hast", hieß es zudem.

Obi Ndefos Schwester hatte seinen frühen Tod in einem Facebook-Post bekannt gegeben. Woran der Schauspieler und Yogalehrer gestorben ist, ist nicht bekannt. Im August 2019 ereilte ihn ein schweres Schicksal: Nach einem Besuch im Supermarkt wurde er auf dem Parkplatz von einem SUV gerammt und verlor beide Beine. Trotz dieses Einschnitts zeigte sich Ndefo danach stets positiv und kämpferisch.