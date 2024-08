Geht es für Suri nach Pittsburgh? Katie Holmes über schweren Abschied von ihrer Tochter

Katie Holmes ist bald allein in New York. Tochter Suri verlässt das Nest. (rho/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 22:34 Uhr

In einem neuen Interview gibt Katie Holmes einen seltenen Kommentar dazu ab, wie sie darüber denkt, dass ihre Tochter Suri jetzt aufs College geht. Was und wo wird Suri studieren?

Sie war nach der Trennung von Tom Cruise (62) ein Halt für Katie Holmes (45): Jetzt wird die gemeinsame Tochter des ehemaligen Schauspielerpaares flügge. Die 18-jährige Suri Cruise geht aufs College und ihre Mutter spricht in einem überraschend offenen Interview mit dem Magazin "Town & Country" darüber, wie sie sich dabei fühlt.

Anlässlich ihres Theaterstücks am Broadway mit dem Titel "Our Town" hat die sonst oftmals medienscheue Schauspielerin ein Interview gegeben und redet unter anderem über ihre Muttergefühle. "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin wirklich stolz auf sie und ich bin glücklich", betont die Ex-Frau von Tom Cruise, von dem sie sich 2012 schlagzeilenträchtig scheiden ließ.

"Es ist aufregend, etwas über sich selbst zu erfahren"

Bei dem Gedanken an Suris erste Tage am College, erinnert sich die unter anderem aus "Dawson's Creek" bekannte Holmes an ihre eigene Studentenzeit an der Columbia University: "Ich erinnere mich an dieses Alter, diese Zeit der Anfänge. Es ist aufregend, etwas über sich selbst zu erfahren und ich habe diese Zeit geliebt."

Die Uni ihrer Mutter wird es für die 18-Jährige vermutlich nicht. In einem Video auf TikTok war Suri vor einigen Wochen Medienberichten zufolge in einem Sweatshirt der Carnegie Mellon University, einer privaten Forschungsuniversität in Pittsburgh, Pennsylvania, zu sehen.

Was wird Suri Cruise studieren?

Spekulationen zufolge, soll Suri insbesondere künstlerisch interessiert sein. In dem aktuellen Interview hat Holmes die Gerüchte jedoch nicht bestätigt, dass ihre Tochter angeblich dazu tendieren soll, Mode studieren zu wollen. Wie seit jeher hält Holmes ihr eigenes Privatleben und das ihrer Tochter von der Öffentlichkeit weitestgehend fern.

"Mission: Impossible"-Star Tom Cruise, der neben Suri noch Tochter Isabella (31) und Sohn Connor (29) mit Nicole Kidman (57) hat, spielt laut diverser Medienberichte angeblich keine große Rolle im Leben seiner Jüngsten. Zu ihrem Highschool-Abschluss im Juni gab Suri einem damaligen Artikel der "Los Angeles Times" zufolge ihren Nachnamen auf und entschied sich für "Suri Noelle" anstelle von "Suri Cruise". Noelle ist der zweite Vorname ihrer Mutter. Tom Cruise erschien nicht zur Abschlussfeier und wurde stattdessen kurz darauf auf einem Konzert von Taylor Swift (34) gesehen.