Katie Holmes und Jamie Foxx: Geht da noch was?

Die Beziehung von Schauspielerin Katie Holmes (40) und Schauspieler Jamie Foxx (51) wurde erst Ende 2018 „offiziell”. Seit dem Paparazzi-Bild von Katies 40. Geburtstagsfeier ist es jedoch wieder still geworden um das Paar. Nun sah man Jamie Foxx Samstagabend eine Pre-Oscars-Party verlassen – ohne Katie, aber in Begleitung zweier Models. Sind die beiden überhaupt noch zusammen?

Vom Verlassen der Party berichtete ein Augenzeuge der „Daily Mail”. So soll Jamie die Feier in Begleitung zweier „Victoria’s Secret”-Models verlassen haben- Shanina Shaik (28) und Jasmine Tookes (28).

Die drei verließen miteinander das „La Dolce Vita”-Restaurant. „Es schien, als würden die Models eigentlich in Jamie’s Wagen mitfahren”, erzählte der Augenzeuge. Als das Trio die Paparazzis sah, stieg Jamie Foxx jedoch alleine in seinen Rolls Royce. Sharik und Tookes sollen daraufhin so getan haben, als wenn sie eh vor hatten, auf ein „Uber” zu warten.

Alleingänge statt Pärchen-Fotos

Katie Holmes wiederum teilte erst kürzlich einen Schnappschuss von sich und Tochter Suri (12) aus dem Winterurlaub. Angeblich soll die Schauspielerin beruflich in Kanada gewesen sein. Nachdem sie und Jamie ihre Beziehung angeblich bereits seit 2013 geheim halten mussten, hätte man sich doch eher Erleichterung der beiden erhofft und somit auch auf mehr Pärchen-Momente.

Schuld an der ewigen Geheimhaltung soll übrigens angeblich der Scheidungsvertrag zwischen Katie und Ex-Mann Tom Cruise (56) sein. Laut einer Quelle von „Cheatsheet.com” soll der Vertrag nämlich vorgesehen haben, dass Katie fünf (!) Jahre nach der Scheidung erst wieder Dates haben durfte – zumindest durfte das nicht bekannt werden.

Des Weiteren soll es der ehemaligen „Dawsons Creek”-Darstellerin darin auch verboten worden sein, öffentlich über Tom Cruise oder „Scientology” zu sprechen – Aha.

Zumindest würde das erklären, warum Katies Beziehung zu Jamie Foxx, die ja angeblich schon seit 2013 ein Paar sein sollen, erst exakt fünf Jahre nach der Scheidung von Tom Cruise bekannt wurde.

Wie es aktuell um die Beziehung von Katie Holmes und Jamie Foxx steht, wissen wohl nur die beiden Schauspieler sicher. So richtig nach Pärchen sehen die letzten Bilder der beiden allerdings nicht aus, oder?