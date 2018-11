Katie Holmes: Verlobung mit Jamie Foxx?

Freitag, 2. November 2018 15:11 Uhr

Katie Holmes hat am vergangenen Mittwoch die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Die Schauspielerin erschien gemeinsam mit ihrem Co-Star Jerry O´Connell (beide sind bald im Film „The Secret“ zu sehen) in einem Café in New Orleans – und trug einen riesigen, auffälligen Diamant-Ring an ihrem linken Ringfinger.

Das berichtet die Promiwebsite „Popsugar“ und veröffentlichte auch Bilder dazu. Natürlich löste das blinkende Ungetüm sofort Spekulationen über eine mögliche Verlobung mit ihrem langjährigen Freund Jamie Foxx aus. Doch offenbar müssen alle Hoffnungen wieder im Wind zerschlagen werden, denn wie ein Vertreter der Schauspielerin der Website „ET“ erklärte, würde es sich bei dem Ring um ein Filmaccessoire handeln.

Romanze nie bestätigt

Foxx und Holmes sind seit August 2013 angeblich ein Paar, haben ihre Romanze aber nie offiziell bestätigt und erschienen bei Events nie zusammen. Da würde eine so plötzliche Verlobung so einigen Wirbel in Hollywood auslösen.

Im Juni berichtete eine Quelle gegenüber „ET“: „Sie haben beide immer ein sehr unabhängiges Leben geführt, aber sie versuchen sich auch Zeit zu nehmen füreinander. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich auch oft längere Zeitabschnitte nicht sehen“. Der Insider fügte hinzu: „Sie halten das Ganze immer noch sehr privat. Man wird nicht jedes Mal etwas hören oder sehen, wenn sie zusammen sind, weil sie ihre Beziehung eben nicht öffentlich zur Schau stellen“. (SV)