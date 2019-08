Katie Holmes wieder Single?

Katie Holmes und Jamie Foxx sollen getrennte Wege gehen. Der ‚Django Unchained‘-Star und die ehemalige ‚Dawson’s Creek‘-Darstellerin sind bereits seit sechs Jahren liiert, sprechen über ihre Beziehung in der Öffentlichkeit jedoch nie.

Laut einem Bericht der Klatschseite ‚Page Six‘ ist bei den beiden Stars jedoch jetzt der Ofen aus. Ein Augenzeuge soll Katie Holmes beim Essen mit einer Freundin im Restaurant ‚La Esquina‘ gesehen und auch gehört haben. Dort sagte Holmes offenbar: „Was Jamie macht, ist seine Sache. Wir sind seit Monaten nicht mehr zusammen.“ ‚Page Six‘ kontaktierte daraufhin eine Freundin der 40-Jährigen, die den Split bestätigte. Offenbar trennte sich das Paar bereits im Mai, nur wenige Wochen nach ihrem gemeinsamen Auftritt bei der Met Gala. Jamie Foxx wurde unterdessen auch mit einer anderen Frau gesehen.

Sie schien begeistert von Jamie

Damals schienen die zwei noch überglücklich, wie ein anderer Gast bemerkte: „Katie schein wirklich locker und tanzte – sie küssten sich sogar! Sie fangen an, lockerer in Sachen Beziehung zu werden. Sie waren beide zuvor bereits in öffentlichen Beziehungen. Sie mögen sich sehr und versuchen, das ganze so ruhig wie möglich zu halten, da sie es nicht ruinieren wollen. Jamie bringt eine Menge Freude und Glück in ihr Leben. Es ist definitiv ernst zwischen den beiden geworden.“