Katie Price: Darum hat sie sich jetzt einen Schutz-Wauwau geholt

Montag, 8. Juli 2019 11:53 Uhr

Katie Price hat sich zum Schutz ihrer Familie einen Wachhund zugelegt. Die 41-jährige Britin hat einen Vierbeiner in ihre Familie aufgenommen. Auf Instagram verkündete das Model, warum sie jetzt auf die Hilfe des Hundes angewiesen ist.

Unter ein Foto schreibt sie: „Ich möchte euch Blade, unseren neuen Wachhund vorstellen, mit dem ich heute mein erstes Training absolviert habe. Ich fühle mich so viel sicherer und besonders Princess wird sich viel wohler fühlen. Sie leidet immer noch unter dem Überfall, den wir im letzten Jahr in Südafrika erleben mussten.“ Katie und ihre Kinder Junior und Princess waren 2018 bei Dreharbeiten überfallen und bestohlen worden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Katie Price (@officialkatieprice) am Jul 5, 2019 um 10:02 PDT

Wird sie jetzt Gastronomin?

Anschließend hatte Price erklärt: „Wir haben Glück, dass wir am Leben sind. Es hätte so viel schlimmer enden können.“ Nun scheint es ganz so, als wolle der Reality-Star sein Leben der Familie zuliebe umkrempeln. So verriet ein Insider vor wenigen Tagen ‘The Sun’, dass die Britin einen Pub betreiben will: „Katie hat bereits Freunden aus der Branche Emails geschrieben und diese gefragt, ob sie von kleinen Pubs auf dem Land gehört haben, die zum Verkauf stehen. Sie hielt sich schon immer für eine Frau, die das ländliche Leben liebt. Ihr Traum ist es, hinter der Bar zu stehen, während ihre Kinder im Biergarten umhertollen.“

Es könnte jedoch eine Weile dauern, bis sich das 41-jährige Model das perfekte Pub kaufen kann, weil es im Monat umgerechnet rund 13,300 Euro abbezahlen muss, was Schulden sind, die es mit Partys, Schönheitsoperationen und luxuriösen Reisen gemacht hat.