Katie Price hat sich via SMS entlobt

Katie Price hat sich Berichten zufolge per SMS von ihrem Verlobten Kris Boyson getrennt. Der 41 Jahre alte Star entschied sich dazu, den Schlussstrich unter die Beziehung mit Kris zu ziehen, nachdem er sich Hals über Kopf in den gutaussehenden Handwerker Charlie Drury verknallte.

Ihn lernte Katie über einen anderen Handwerker kennen, der Arbeiten an ihrer Villa in West Sussex, England durchführte. Ein Insider berichtete nun gegenüber ‚Mirror Online‘, Katie habe Kris die schlechte Nachricht per SMS zukommen lassen. „Katie realisierte, dass sie Kris abschießen musste und tat es per SMS“, so der Informant.

Momentan befindet sich das ehemalige Boxenluder im Urlaub mit Charlie im Marmaris Resort in der Türkei.

Quelle: instagram.com

Bei Insta fing alles an

Ihre Romanze begann, als sie sich auf der Social Media-Plattform Instagram Nachrichten zuschickten, wie der Insider weiter offenbarte: „Katie erfuhr zum ersten Mal von dem Handwerker von Charlie, der an ihrem Haus arbeitete. Er ermutigte Kate dazu, ihm zu folgen und sie fingen an, Nachrichten auszutauschen… Sie lachen gern zusammen… Kate liebt männliche Männer.“

Kris Boyson wurde unterdessen am Freitag (30. August) dabei beobachtet, wie er Katies Klamotten und die Spielzeuge ihrer Kinder aus seinem Haus brachte und sie in ein Auto lud. Der 29-jährige Personal Trainer bekam Unterstützung von einem Freund, als er den Kofferraum des Fahrzeugs mit unzähligen schwarzen Taschen voll mit Gegenständen und anderen Dingen füllte.

Über den Einfluss der Trennung auf den Verschmähten berichtete der Insider weiter: „Kris war wütend, als er realisierte, dass Katie ihn die ganze Woche lang abwimmelte. Dieses Mal ist er mit ihr fertig und ging zurück in sein Haus und schmiss all ihre Klamotten, das Make-up und das Spielzeug der Kinder weg, das sie in seinem Haus gelassen hatte.“ Katie und Kris begannen ihre Beziehung, nachdem sie sich im Mai 2018 von ihrem dritten Ehemann Kieran Hayler getrennt hatte.