Katie Price muss diesmal in Turnschuhen heiraten

11.05.2021 20:15 Uhr

Briten-It-Girl Katie Price hat verraten, dass sie ganz bequem in Turnschuhen heiraten wird.

Das ehemalige Glamour-Model hat immer noch Probleme mit seiner Mobilität, nachdem sich Katie im letzten Sommer beide Füße gebrochen hatte. Daher wird sich Katie für Schuhe entscheiden, die „glamourös“, aber trotzdem bequem sind, wenn sie in diesem Jahr mit ihrem Verlobten Carl Woods den Bund fürs Leben schließt.

Das sind ihre Hochzeitspläne

Katie Price erklärte in einem Interview mit dem „Notebook“-Magazin: „Ich werde keine High Heels tragen. Ich muss Turnschuhe tragen – aber ich werde sicherstellen, dass sie glamourös sind .“ Die Gründe dafür erklärte sie nicht.

Unabhängig von ihren Schuhen verkündete die 42-jährige Schönheit, die Harvey (18), Junior (15), Princess (13), Jett (7) und Bunny (6) aus ihren früheren Beziehungen hat, dass sie sich bei der Zeremonie keine Sorgen um das Laufen machen müsse. Auf die Frage, ob sie der Gang zum Traualtar beunruhige, fügte die Schönheit hinzu: „Wer hat gesagt, dass ich zum Traualtar schreiten werde?“

Das Paar plant eine unkonventionelle Hochzeit und Katie bestand darauf, dass sie nicht möchte, dass der Fokus dabei ganz auf ihr liegt.

Katie Price und ihre bisherigen Beziehungen

Katie Price war stets mit durchtrainierten Muskelpaketen liiert. 2001 hatte sie eine kurze Liaison mit Dwight Yorke, ehemaliger Fußballnationalspieler von Trinidad und Tobago, mit dem sie einen Sohn bekam, der an Autismus und dem Prader-Willi-Syndrom leidet.

2004 lernte Price in der britischen Ausgabe der Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!) Sänger Peter André kennen. 2005 heirateten beide. Das Paar hat zusammen einen Sohn und ein Mädchen. 2009 verkündeten beide die Trennung. (Bang/KT)