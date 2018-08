Katie Price verkauft Pferdetransporter in schreiendem Rosa!

Montag, 13. August 2018 16:13 Uhr

Katie Price will ihren Pferdeanhänger loswerden. Das ehemalige Glamour-Model versucht, das maßgefertigte, pinkfarbene Transportfahrzeug zu verkaufen. Letzte Woche schlitterte sie gerade offenbar noch einmal daran vorbei, Insolvenz anmelden zu müssen.

Dafür muss sie nun aber in den nächsten zwölf Wochen ihre Schulden bezahlen. Um ein wenig Geld zusammen zu kratzen, verkauft sie nun auch solche ausgefallenen Besitztümer. Laut der Zeitung ‚The Daily Star‘ war aber bis jetzt nur eine einzige Person an dem Pferdetransporter (siehe unten im Video) der 41-Jährigen interessiert, doch der Deal kam nicht zustande, da der potentielle Käufer nur etwa 100.000 Euro dafür bezahlen wollte. Katie selbst bezahlte für den Anhänger vor einigen Jahren aber etwa das Vierfache.

Quelle: instagram.com

170.000 Euro wert?

Ein Insider verriet der Zeitung: „Der Pferdeanhänger ist mittlerweile vielleicht 170.000 Euro wert, aber die wissen, dass sie verzweifelt ist. Man kann denen kaum vorwerfen, dass sie versuchen, einen guten Deal auszuhandeln. Er war ungefähr 450.000 Euro wert, als sie ihn gekauft hat, aber vieles von dem, was sie besitzt, hat an Wert verloren.“ Der pinke Anhänger ist aber nicht das einzige, was Katie loswerden will. Auch ihre Farmtiere musste sie nun verkaufen. Wie es finanziell für das Model weitergeht, wird die Zeit zeigen.

Quelle: instagram.com