Katie Price zeigt ihre Tochter mit XXL-Make-up

14.04.2021 10:59 Uhr

Katie Price hat von ihren Followern ordentlich Kritik kassiert, nachdem sie ein Foto von ihrer Tochter hochgeladen hat, die darauf vor lauter Make-up kaum noch wiederzuerkennen ist.

Katie Price (42) hat den Vogel mal wieder abgeschossen. Immer wieder überrascht die britische Skandalnudel ihre Anhänger mit skurrilen Storys aus ihrem Privatleben. Doch mit ihrer letzten Aktion ist die Familienmutter eindeutig zu weit gegangen, wie viele ihrer Follower finden.

Princess ist kaum noch wiederzuerkennen

Dass es bei Katies Beauty-Routine gerne mal etwas mehr Make-up sein darf, ist wohl kein Geheimnis mehr. Zuletzt ist aber nicht Katie selbst, sondern ihre 13-jährige Tochter Princess in den Schminkkasten geflogen. Das Ergebnis der Session wollte Katie Price ihren Followern natürlich nicht vorenthalten und so lieferte sie ihren Anhängern ein Foto von dem Teenager, der darauf kaum noch wiederzuerkennen ist.

Filter oder Make-up?

Auf den ersten Blick sieht es ganz so aus, als wäre hier ein lustiger Instagram-Filter im Spiel gewesen, doch nichts da. Smokey Eyes, XXL Fake-Lashes, fett nachgemalte Augenbrauen, natürlich ganz viel Lipgloss…Princess hat das ganze Programm abbekommen. Die Follower sind entsetzt und so hat die 42-Jährige für den Post einen fetten Shitstorm kassiert.

„Deine Tochter ist doch so hübsch. Wie kann man sie nur so verunstalten?“, wollte zum Beispiel ein Kritiker wissen. „Wieso tragen heutzutage alle Kinder schon Make-up? Ich finde das echt bedenklich. Lass das Mädchen doch einfach noch ein Kind sein“, merkte zudem ein anderer an.

Princess hat es gar nicht nötig

Fest steht jedenfalls, dass Princess genug Beauty-Gene abbekommen hat, sodass sie auch ungeschminkt ein wunderschönes Mädchen ist. Bleibt zu hoffen, dass das auch Katie Price einsieht und ihre Tochter versteht, dass es kein übertriebenes Make-up bedarf, um anderen Leuten zu gefallen.

(JuC)