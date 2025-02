Beziehungskrise überwunden Katja Burkard enthüllt heimliche Trennung

Katja Burkard und Hans Mahr waren 2022 getrennt. (ili/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 08:20 Uhr

In ihrem neuen Buch enthüllt RTL-Moderatorin Katja Burkard erstmals, dass sie und ihr Lebensgefährte Hans Mahr 2022 fast ein Jahr lang getrennt waren. Nach dramatischer Aussprache fand das Paar wieder zueinander.

RTL-Moderatorin Katja Burkard (59) enthüllt in ihrer neuen Autobiografie "60 ist das neue 60: Und warum es überhaupt nicht wehtut" erstmals eine dramatische private Krise, von der bislang niemand wusste. Zum Jahreswechsel 2021/2022 trennte sie sich von ihrem langjährigen Lebensgefährten, Medien-Unternehmer Hans Mahr (75).

Katja Burkard: "Ich will nicht mehr!"

"Mich trieb die Frage um: Will ich weiter in dieser Beziehung sein, in der wir uns beide durch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Entwicklungen ganz schön weit voneinander entfernt hatten?", zitiert die "Bild"-Zeitung die "Punkt 12"-Moderatorin vorab aus dem Buch, das am 12. Februar erscheint. Ihre eindeutige Antwort: "Ich will nicht mehr!"

Eine Entscheidung, die ihren Partner völlig überraschte. "Natürlich fiel mein Mann aus allen Wolken. Er hat es nicht verstanden, hat gedacht, dass ich mich wieder einkriege", erinnert sich Burkard und betont, dass es "keine Sekunde um andere Partner oder Partnerinnen" ging. Stattdessen sei es "um den üblichen Nervkram, der seit einer Weile in mir gegärt hatte" gegangen.

Dramatische Versöhnung nach Partynacht

Fast ein Jahr lang lebte das Paar zwar weiter unter einem Dach, ging aber getrennte Wege. Mahr schickte seiner großen Liebe dennoch jeden Samstag rote Rosen. Das Ende der Trennung kam dann so dramatisch wie überraschend: Nach einer durchzechten Partynacht in Hamburg – Burkard hing nach eigenen Worten "über der Toilette" – rief ihr Ex-Partner an.

"Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn unendlich liebe. Dass ich ihn vermisse, aber er mich eben nicht so sieht, wie ich bin", beschreibt sie den emotionalen Moment. Zu Hause in Köln folgte dann die große Versöhnung: "Da saß mein Mann und wartete auf mich. Rosamunde-Pilcher-mäßig sind wir uns in die Arme gefallen, haben stundenlang geredet."

Heute weiß die TV-Moderatorin: "Ich glaube, dass unsere Liebe unter einem Berg von falschen Annahmen, teils gerechtfertigten Anschuldigungen, falscher Kommunikation, schlechter Streitkultur und zu wenig echter Zeit füreinander begraben war." Diese Erkenntnis half dem Paar, wieder zueinander zu finden.

Katja Burkard und Hans Mahr sind seit 1998 ein Paar und haben zwei gemeinsame Töchter (geb. 2001 und 2007). Verheiratet sind die beiden nicht, am 21. April feiert Burkard erstmal ihren 60. Geburtstag.