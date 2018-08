Katja Krasavice bricht ihr Schweigen: Was ist ihr Geheimnis?

Samstag, 25. August 2018 17:35 Uhr

Nach der Halbzeit-Show ist im „Promi Big Brother„-Haus nicht mehr alles wie es war: Mit Pascal Behrenbruch ist der erste Bewohner von den Zuschauern aus dem Haus gewählt worden, die Teams von „Villa“ und „Baustelle“ wurden komplett neu gemischt.

Und Internet-Phänomen Katja Krasavice bricht im Sprechzimmer zunächst in Tränen aus und dann ihr Schweigen. „Ich kann sagen, das meine Kindheit nicht so einfach war, weil ich halt anders bin.“ Seit Tagen schon scheint Katja im „Promi Big Brother“-Haus etwas tief in ihrem Inneren zu beschäftigen.

Die erfolgreiche YouTuberin reflektiert: „Ich habe hier im Haus einfach gemerkt, dass ich mega kalt bin. Ich sehe einfach, wie andere Emotionen haben und ich denke, warum ich keine Emotionen zulassen kann. Dass ich mich immer anpasse, immer lächle, obwohl es meist nicht so ist, dass es mir gut geht.“

Katja kämpft mit den Tränen

Im Sprechzimmer offenbart die 22-Jährige vor Big Brother dann ihr emotionales Geheimnis: „Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig oder falsch ist, das jetzt zu sagen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich über meinen Schatten springen muss und darüber reden muss, wie es mir geht.“

Katja ringt schwer mit sich, kämpft gegen die Tränen an. Doch dann erzählt sie offen, was sie vor einem Jahr durchgemacht hat. Nach der Offenbarung in den vier Wänden des Sprechzimmers sucht Katja das vertrauliche Gespräch mit Silvia Wollny im Garten der „Villa“ und beichtet auch ihr das Geheimnis. Silvia Wollny stellt fest: „Dein Leben hätte sich gedreht…“

Welches Geheimnis belastet Katja? Heute, 22:15 Uhr, werden wir es in SAT.1 sehen.