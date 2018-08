Katja Krasavice: Das hier ist die Peepshow des Badewannen-Luders!

Dienstag, 21. August 2018 14:25 Uhr

Gestern gab’s Bereichswechsel bei Promi Big Brother. Nach dem gewonnenen Live-Duell dürfen Katja Krasavice, Sophia Vegas, Umut Kekilli und Pascal Behrenbruch erstmals die „Baustelle“ verlassen und die Vorzüge der „Villa“ genießen.

Endlich kann jeder das tun, was er so lange vermisst hat: Die Männer fallen über den Kühlschrank und den Pool her. Die Frauen zieht es ins Badezimmer. Dort zeigt sich, dass Katja keine Frau der leeren Worte ist: Der Duschkopf kommt tatsächlich unter Wasser zum Einsatz und wird für ein Weilchen zu ihrem besten Freund in der Containeranlage in Käln-Ossendorf!

Das alles und noch mehr gibt’s heute, 22:15 Uhr in SAT.1 zu sehen.

„Was machst du da?“

YouTuberin Katja Krasavice (1,2 Mio Follower) ist ja für ihre freizügige Art in ihren Videos bekannt. So scheint es zunächst nicht verwunderlich, dass sie direkt in ihren ersten Minuten in der „Villa“ im Badezimmer verschwindet und sich in der Badewanne mit dem Duschkopf vergnügt. Und auch als Sophia Wollersheim das Badezimmer der „Villa“ betritt und fragt „Was machst du?“ bleibt die 22-Jährige entspannt und antwortet grinsend: „Ich befriedige mich!“

Sophia steht das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben und nein – sie hat sich nicht verhört! Völlig verstört zieht sie sich auf die Toilette zurück, um sich selbst auf die Badewanne vorzubereiten. Dann platzt auch noch Hellseher Mike Shiva ins Luxusbad und erwischt Katja bei ihren Wasserspielen – das hat er wohl nicht kommen sehen …

Fakt ist: das nur 1,64m kleine Leipziger Youtube-Luder (knapp 50kg) liefert punktgenau ab! So kriegt man fette Sendezeit Sophia – nicht durch Intriganten-Spielchen!

Zeitgleich gibt es auch auf der „Baustelle“ nur EIN Thema: Silvias Wischmop! Der ist inmitten von Staub und Bauschutt noch in der Nacht in Aktion zu bewundern. „Alle haben gelacht über den Wischmop, auch ich. Aber das Scheißding ist hier Gold wert“, kommentiert Alphonso lachend die putzmuntere „Baustellen“-Bewohnerin Silvia Wollny.