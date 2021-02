Katja Krasavice gegen Oliver Pocher: Der Streit eskaliert!

12.02.2021 15:45 Uhr

Der Streit auf Instagram zwischen Oliver Pocher und Katja Krasavice nimmt keine Ende: Jetzt holt sie erneut zum Gegenschlag aus!

Vor wenigen Tagen stößt der tragische Tod von Kasia Lenhardt eine öffentliche Diskussion zum Thema Mobbing an. Auch Katja Krasavice (24) verkündet daraufhin ihre Anteilnahme an dem Schicksal der jungen Frau und vertritt ihren Standpunkt zu diesem unschönen Thema. Dabei gerät auch Oliver Pocher (42) bei der Rapperin in die Kritik…

„Wie ich dich hasse!“

Nach den jüngsten Ereignissen gehen jetzt viele Social-Media-Nutzer – darunter auch Katja Krasavice – auf Oliver Pocher los. Der hat nämlich in der Vergangenheit schon dass ein oder andere Mal mit seinem Format „Bildschirmkontrolle“ dafür gesorgt, dass viele Influencer einen Shitstorm ertragen mussten. Katja findet in ihrer Instagram-Story dafür harte Worte: „Viele von den Leuten, auf die du getreten hast, zu deinen Gunsten, haben dadurch sehr gelitten! Wie ich dich hasse!“

Pocher holte zum Gegenschlag aus

Das lässt sich der Comedian natürlich nicht gefallen -und holt direkt zum Gegenangriff aus. Zu den Anschuldigungen der Rapperin äußert sich Pocher zwar nicht, dafür wirft er Katja vor, dass es „ekelhaft“ ist, dass sie kurz nach ihren Äußerungen zu der Tragödie um Kasia Lenhardt, Werbung für ihre Musik macht.

„Nerv mich nicht, Opa“

Nachdem Pocher und Krasavice sich in den letzten Tagen also einen verbalen Schlagabtausch geleistet haben, teilt die Sängerin jetzt erneut aus. „Du suchst bei allen nur nach Fehlern, obwohl die Liste deiner Fehler unendlich ist und man es dir sowieso nicht mehr abkauft“, schreibt die erfolgreiche YouTuberin und Deutsch-Rapperin. Weiter giftet sie: „Nerv mich nicht, Opa – und geh schlafen. Morgen ist ein weiterer Tag, an dem du auf die Kosten anderer versuchen kannst, relevant zu bleiben.“

Krasavice vs. Pocher: Es ist nicht der erste Streit

Es ist nicht das erste Mal, dass zwischen den beiden Medien-Profis im Internet die Fetzen fliegen. Bereits Anfang letzten Jahren schießen sie immer wieder gegeneinander. Pocher wirft der Buchautorin damals vor, dass sie ihre Reichweite gekauft hat. Katja kontert, dass Bots keine Alben und keine Bücher kaufen und auch nicht zu ihren ausverkauften Konzerten kommen könnten. Einen Seitenhieb konnte sich die „Boss Bitch“-Interpretin auch damals nicht verkneifen: „Du bist die größte Lachnummer.“

(AK)