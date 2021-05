Katy Perry hebt ihre Klamotten schon mal für ihre Tochter auf

Katy Perry hebt ihre Klamotten schon mal für ihre Tochter auf

26.05.2021 19:30 Uhr

US-Popsängerin Katy Perry plant, ihre Garderobe an ihre Tochter weiterzugeben.

Die 36-jährige Sängerin hat verraten, dass sie bereits darüber nachdenkt, welche Stücke aus ihrem Kleiderschrank sie für ihre kleine Tochter Daisy Dove (neun Monate) aufheben will, wenn sie älter ist.

Wird’s die Tochter aber auch tragen?

Sie erzählte dazu der Seite „PopSugar“: „Ich sortiere viel aus und ich habe immer ein paar Sachen, über die ich nachdenke. Ich möchte, dass sie irgendwo hingehen. Ich möchte, dass sie wieder getragen werden.”

Allerdings ist der ‚Dark Horse‘-Hitmacherin klar, dass der Stil ihrer Tochter das komplette Gegenteil von ihrem eigenen sein könnte. Katy Perry fügte hinzu: „[Daisy wird] wahrscheinlich nur Gothic sein und wie ‚Nein, Mom. Danke.'“ Katy gestand kürzlich, dass sie „aufgehört hat, ihre Beine zu rasieren“, seit sie Mutter geworden ist.

Katy Perry lässt’s sprießen

Die „American Idol“-Jurorin sagte, dass das Elternsein so viel von ihrer Zeit in Anspruch genommen hat, dass sie sich nicht mehr darum kümmert, ihre Beinhaare zu entfernen. In einer Folge von „American Idol“ im letzten Monat verriet sie: „Als frischgebackene Mutter habe ich nicht sehr viel Zeit, also habe ich aufgehört, meine Beine zu rasieren. Aber als du gesungen hast, sind mir die Haare an den Beinen um eineinhalb Zentimeter gewachsen. Gänsehaut am ganzen Körper! Es war unglaublich.” Ob das Ernst gemeint war oder nicht, dass wird wohl nur Katy wissen… (Bang)