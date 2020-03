Katy Perry: Hier performt sie erstmals mit Babybauch

Katy Perry ist offensichtlich fit genug, ihre Babybauch auch in einer großen Show zu präsentieren. Am Samstag trat die US-Sängerin zum ersten Mal seit Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft öffentlich auf.

Perry, die ihr erstes Kind mit ihrem Verlobten Orlando Bloom erwartet, trat im australischen Melbourne live in einem Stadion auf. In einem farbenfrohen, figurbetonten Kleid lächelte die werdende Mutter strahlend und zeigte ihren wachsenden Babybauch. Beim ICC-Finale der T20-Kricket-Weltmeisterschaft 2020 für Frauen trat Perry vor und nach dem Kricketspiel auf, während die heimische Mannschaft am Internationalen Frauentag gegen Indien antritt.

Sie bestärkt sportliche Frauen

In ihrer Instagram-Story ermutigte Katy Perry zuvor die Fans, zum Spiel zu kommen, um es zum meistbesuchten weiblichen Sportereignis in der Geschichte zu machen.

Die Musikerin enthüllte ihre Schwangerschaft erstmals am Donnerstag im Musikvideo zu ihrer neuen Single „Never Worn White“. Während es Perrys erstes Baby sein wird, teilt sich Bloom den 9-jährigen Sohn Flynn mit Ex-Frau Miranda Kerr .