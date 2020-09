08.09.2020 21:00 Uhr

Katy Perry holt sich bei Taylor Swift Inspiration

Nachdem sie bereits eine Dokumentation über ihr Leben gedreht hat, plant Katy Perry nun eine weitere Doku. Die Inspiration dazu: Taylor Swift!

Katy Perry möchte eine weitere Dokumentation über ihr Leben veröffentlichen. Die 35-jährige Sängerin, Songwriterin und neue Mutter hat im Jahr 2012 bereits eine Dokumentation mit dem Titel „Katy Perry – The Movie: Part Of Me“ veröffentlicht, der sich mit ihrer Biographie beschäftigt, und wie sie zum Star geworden ist. Doch die neue Doku soll anders werden, und die Idee dazu kommt nicht von irgendwo her!

Nach Streit mit Kollegin Taylor Swift

Nach jahrelangem Streit scheint zwischen Katy Perry und Taylor Swift endlich kein „Bad Blood“ (dt. böses Blut) mehr zu fließen. Ihre Versöhnung machten die beiden im Musikvideo von Taylors Song „You Need To Calm Down“ in 2019 öffentlich, indem sie sich als Pommes-Tüte und Hamburger verkleidet umarmten. Nun verrät Katy, dass ihre neusten Pläne von der 30-jährigen Taylor inspiriert sein.

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Dokumentation schon seit 2017 in Planung

Die „Chained to the Rhythm“-Sängerin enthüllte, dass sie seit der Veröffentlichung ihres „Witness“-Albums von 2017 stetig Filmmaterial von ihren Tourneen sammelt. Gegenüber der „Wired“-Kolumne des „Daily Star“ erklärte Katy: „Als erstes hatte ich den Gedanken, sofort etwas herauszubringen, aber die Story wird mit der Zeit nur noch pikanter. Das meine ich, weil ich denke, dass es sich bei der ‚Witness‘-Phase nur um ein Kapitel eines sehr langen Buches handelt, das noch nicht fertig geschrieben ist.”

Quelle: instagram.com

Galerie

Katys nspiration: „Miss Americana“

Als Katy die „Miss Americana“-Dokumentation ihrer ehemaligen Rivalin Taylor sah, die von Netflix produziert wurde, wurde sie dazu inspiriert, ihre eigene Doku so zu filmen, dass sie sich über mehr als nur einen Abschnitt ihrer Karriere erstreckt. Die Künstlerin sagte dazu: „Was mich wirklich beeindruckte, war Taylors Dokumentation. Sie hat die ganze Zeit über unglaublich viel Filmmaterial gesammelt und das nicht nur über eine Tournee oder die Phase eines Albums hinweg.“

Quelle: instagram.com

Daisy Dove Bloom ist mit dabei

Wie sie schon sagte, möchte Katy nicht nur ihr Leben auf Tour dokumentieren, sondern auch die „pikanten“ Kapitel ihres Lebens und ihrer Karriere. Dazu wird laut dem Daily Star auch die Ehe zu Orlando Bloom und die Schwangerschaft und Geburt von Töchterchen Daisy Dove Bloom zählen: „[…] ich habe tolles Videomaterial – ich dokumentiere ständig alles!“ (Bang/KuT)