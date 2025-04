Stars Katy Perry: Ihr Blue Origin-Flug an den Rand des Weltraums war ‚total verrückt‘

Katy Perry in space - Instagram screengrab BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 09:00 Uhr

Der kurze Aufenthalt des Stars im Weltraum sei der Aussage ihres Kollegen zufolge 'total verrückt' gewesen.

Katy Perrys kurzer Aufenthalt im Weltraum sei der Aussage ihres Kollegen Luke Bryan zufolge „total verrückt“ gewesen.

Die ‚Firework‘-Hitmacherin, die mit ihrem Verlobten Orlando Bloom die vierjährige Tochter Daisy hat, nahm am Anfang des Monats mit einer rein weiblichen Crew an einem elfminütigen Blue Origin-Flug an den Rand des Weltraums teil.

Katys ehemaliger ‚American Idol‘-Kollege Luke Bryan könne es kaum erwarten, persönlich von der Mission der Künstlerin zu hören, weil er davon bisher nur per SMS etwas mitbekommen habe. Bryan erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚E! News‘: „Ich erinnere mich daran, als ich hörte, dass sie mitfliegen würde, dachte ich mir: ‚Wow, das ist ja verrückt, dass du mitfliegen darfst.‘ Aber als sie jetzt wieder sicher zurückkam, dachte ich: ‚Oh mein Gott, wow. Wahnsinn.'“ Luke erklärte zudem, dass er zwar SMS mit Perry ausgetauscht habe, die beiden aber noch nicht richtig miteinander gesprochen hätten. Luke fügte hinzu: „Ich bin gespannt auf ihre Version. Sie meinte nur: ‚Es war einfach total verrückt.‘ Mehr ging sie nicht ins Detail.“ Unterdessen lobte der ‚American Idol‘-Moderator Ryan Seacrest Katy, die auf dem Flug von Gayle King, Lauren Sanchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen und Kerianne Flynn begleitet wurde, für ihren Mut und die Reise an den Rand des Weltraums.