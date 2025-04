Stars Katy Perry kehrte aus dem All in ein ruhiges Zuhause zurück

Katy Perry - December 2024 - Getty Images - iHeartRadio Q102 Jingle Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2025, 09:00 Uhr

Die 40-jährige Sängerin war glücklich, nach ihrem Raumschiffflug zurück zu ihrer Tochter zu dürfen.

Katy Perry kehrte von ihrem Weltraumflug in „die beste Realität“ zurück – nach Hause zu ihrer Tochter.

Die 40-jährige Popikone hat als Teil der ersten durchweg weiblichen Besetzung eines ‚Blue Origin‘-Fluges ins All Geschichte geschrieben. Auf Instagram veröffentlichte Katy am Mittwoch (16. April) ein Bild, auf dem eine Brotdose zu sehen ist, die sie für ihre Tochter Daisy gepackt hatte. Neben Brezeln, Karotten und Ananasstücken war auch ein Butterbrot zu sehen, das die Form von einem Stern hatte. Dazu schrieb die ‚I Kissed a Girl‘-Interpretin: „Zurück in die beste Realität, Schulbrote packen.“

Katy war eine von sechs Frauen, die am Montag für ungefähr zehn Minuten die Erde verließen. Neben der Popikone waren außerdem TV-Moderatorin Gayle King (69), Philanthropin Lauren Sánchez (54), Astronautin und Bioastronautik-Forscherin Amanda Nguyen (33), Filmemacherin Kerianne Flynn (36) sowie die NASA-Raketenforscherin Aisha Bowe (38) an Bord. Obwohl die kurze Mission die erste ihrer Art in der Geschichte ist, wurde sie vor allem online auch oftmals lächerlich gemacht. Insbesondere ein Schnappschuss, der Katy dabei zeigt, wie sie nach ihrer Rückkehr den Boden küsst, sorgte für Gespött in den sozialen Medien.