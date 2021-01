06.01.2021 22:00 Uhr

Katy Perry: „Muttersein ist ein Vollzeitjob“

Katy Perry muss "belastbar" sein, um "die Herausforderungen des Lebens" zu meistern. Die "Dark Horse"-Chartstürmerin produzierte gemeinsam mit Tiësto und Sängerin Aitana einen Song zum Thema und verriet, wie sie selbst mit Belastungen umgeht.

„Um gut durchs Leben zu kommen, ist es wichtig, belastbar zu sein“, so Katy in einem Backstage-Video zu ihrer aktuellen Coca Cola-Kampagne. „Ich glaube fest daran, dass, wenn man sich selbst vorsagt ‚Ich bin belastbar‘, wenn man das verbalisiert und Energie hineinsteckt, dass man dadurch wirklich belastbarer wird.“

Muttersein ist ein Vollzeitjob

Katy und ihr Verlobter Orlando Bloom wurden kürzlich Eltern der kleinen Daisy und seither sei ihr, so die Sängerin, noch viel bewusster geworden, wie viel Arbeit Mütter wirklich leisteten.

„Ein beliebter Irrtum: Mutter sein ist kein Vollzeitjob… Teil 2: Wenn eine Mutter endlich wieder zur Arbeit geht (egal welchen Beruf sie ausübt), ist es nicht so, als käme sie aus einem monatelangen Urlaub zurück… Sie kommt von einem Fulltimejob… als Mutter LOL… Teil 3: Ruft eure Mütter an und sagt ihnen, dass ihr sie liebt und wertschätzt und setzt euch für bezahlte Elternzeit ein! Teil 4: Ich liebe meinen Job“, so Katy auf Twitter.

Die Liebe ist gewachsen

Katy Perry und Orlando Bloom schwebten seit der Geburt von Daisy auf Wolke sieben, verriet ein Insider: „Katy kümmert sich unglaublich um ihre Tochter und kann gar nicht genug von ihr bekommen. Auch die Liebe zwischen ihr und Orlando ist durch Daisy noch weiter gewachsen, sie ist stärker geworden als sie sich jemals hätten vorstellen können.“

Keiner konnte das Baby besuchen

Obwohl das Hollywood-Duo mit Geschenken für den Nachwuchs überhäuft wird, hatten bislang, Covid-19 sei Dank, nur wenige die Chance, das Baby zu treffen.

„Das Paar wird seit der Geburt mit Liebe überhäuft“, so der Insider. „Freunde senden ständig Geschenke und gute Ratschläge. Aufgrund all der Covid-19-Einschränkungen konnten Katy und Orlando den meisten ihre Tochter bislang aber nur über Facetime vorstellen.“