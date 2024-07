Glanz und Glamour an der Côte d'Azur Katy Perry oder Jared Leto: Darum zieht es US-Stars nach Saint-Tropez

Orlando Bloom, Katy Perry und Jared Leto im Juli 2024 im Urlaub in Saint-Tropez. (eyn/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 13:06 Uhr

Einst war Saint-Tropez nur ein kleines Fischerdorf an der Côte d'Azur, heute ist der französische Ort der Lieblingsurlaubsort der größten Stars der Welt. Vor 70 Jahren wurde er durch Brigitte Bardot weltberühmt.

Jedes Jahr spült der Sommer zahlreiche Prominente an die französische Küste. Besonders Saint-Tropez ist als Hotspot für die Weltstars legendär – allein in diesem Sommer tummelten sich bereits diverse große Namen in dem kleinen Dorf an der Côte d'Azur. Unter ihnen Amal (46) und George Clooney (63), Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) sowie Zac Efron (36).

Ganz Hollywood war schon da

Bilder, die unter anderem "Hola!" vorliegen, zeigen die Clooneys vor wenigen Tagen Hand in Hand auf dem Weg zum Mittagessen in einem der angesagtesten Restaurants von Saint-Tropez. Katy Perry und ihr Verlobter Orlando Bloom machten auf ihrer Europareise mehrere Tage Halt in dem Nobelort und planschten mit ihrer Tochter im Meer. Zac Efron urlaubte Anfang Juli mit Freunden in Saint-Tropez, ebenso wie Michael Jordan (61) mit seiner Frau Yvette Prieto (45). Jared Leto (52) und Sofía Boutella (42) statteten dem berühmten "Club 55" am 11. Juli einen Besuch ab und spazierten durch den Hafen.

In der Vergangenheit bot Saint-Tropez und besonders sein Jachthafen fast der kompletten Riege der Weltstars schon mal ein Zuhause. Auch Leonardo DiCaprio (49), Kate Moss (50), Beyoncé (42), Rihanna (36), Sylvester Stallone (78) oder die Beckhams tummelten sich hier bereits im Urlaub.

In den 50er-Jahren kam der Hype

An der Côte d'Azur gibt es viele wunderschöne Orte, aber keiner lockt die Promis so wie Saint-Tropez. Das liegt besonders an der glamourösen Aura, die das Dorf seit Jahrzehnten umgibt. Einst war Saint-Tropez nur ein kleiner, unbedeutender Fischerort- trotzdem wählte Roger Vadim (1928-2000) genau diesen Ort 1955 für die Dreharbeiten zu seinem Film "Und immer lockt das Weib". In der Hauptrolle war keine Geringere als seine damalige Ehefrau Brigitte Bardot (89), die sich durch den Film über Nacht zur Stilikone entwickelte und die französische Lebensart perfekt verkörperte.

Vadims Vorbild folgten weitere Filmschaffende und machten Saint-Tropez zum Spielort von beispielsweise "Der Gendarm von St. Topez" (1964) mit Luis de Funès (1914-1983) und "Der Swimmingpool" (1969) mit Romy Schneider (1938-1982) und Alain Delon (88). Auch Künstler, Maler und Intellektuelle aus Paris siedelte sich in den 60er-Jahren in Saint-Tropez an. Das machte den Ort weltberühmt und ließ in dem damals bereits legendären "Club 55" das Partyleben blühen.

Gunter Sachs erledigte das Übrige

Die Ehe von Gunter Sachs (1923-2011) mit Brigitte Bardot, die von 1966 bis 1969 andauerte, erledigte dann den Rest auf dem Weg des kleinen Hafenortes zum beliebtesten Reiseziel der Reichen und Schönen. Millionär Sachs, damals "der bekannteste Playboy Deutschlands", brachte mit seinen Aktionen wie 1.000 aus einem Helikopter regnende Rosen über Bardots Haus das letzte Fünkchen Glamour.

Gunter Sachs war ein Influencer, bevor es das Wort überhaupt gab und machte Saint-Tropez zu einem neuen mondänen Lebensgefühl. Diesen Zauber hat der Ort am Mittelmeer mit nur rund 4.000 Einwohnern bis heute nicht verloren.