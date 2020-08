27.08.2020 18:40 Uhr

Katy Perry & Orlando Bloom: Das wünschen Promis ihrem „Gänseblümchen“

Das erste Baby von Katy Perry und Orlando Bloom ist auf der Welt. Die Promis gratulieren dem Paar begeistert im Internet. Was sie dem Baby wünschen.

Die Vorfreude war groß. Jetzt ist das Baby von Katy Perry (35, „Smile“) und Orlando Bloom (43, „Unlocked“) auf der Welt. Die kleine Daisy Dove Bloom kam Ende August zur Welt.

Die Eltern taten ihre Gefühle auf ihren Instagram-Kanälen via UNICEF kund, deren Botschafter beide Stars sind: „Wir sind überwältigt von der Liebe und dem Wunder der sicheren und gesunden Ankunft unserer Tochter“, verrieten sie. Doch das Paar erinnerte im selben Posting daran, dass an vielen Orten der Welt Geburten ein hohes Sterberisiko darstellen. Statistisch alle elf Sekunden sterbe eine werdende Mutter oder das Neugeborene an Komplikationen, klärte das Paar die Follower auf und bat um Spenden.

Quelle: instagram.com

Model Helena Christensen (51) war von dem Posting der Eltern angetan und kommentierte: „Schöne und ergreifende Art, eure kleine Blume vorzustellen! Gratuliere euch beiden!“ Die US-Kommentatorin Sally Kohn (43) stimmte ihr bei: „Gratulation zur großartigen Eltern-Auswahl, Daisy.“ DJ Willy William (39, „Mi Gente“) wünschte ein: „Gott beschütze euch, Leute!“

Über fünf Millionen Likes sammelte das Baby-Bild zusammen auf den beiden Profilen der Eltern bereits. Sängerin Noah Cyrus (20), kleine Schwestern von Miley Cyrus (27), schrieb mit vielen Herzen: „Ich freue mich sooooo für Euch!“

Die Oprah-Winfrey-Redaktion grüßte mit: „Willkommen auf der Welt, Daisy Dove.“ Schauspieler Justin Theroux (49, „Susi und Strolch“) kommentierte auf Blooms-Profil: „Daisy! Willkommen! Grüße an Mama und Papa!“ Kollege Josh Brolin (52, „Avengers: Endgame“) schloss sich mit einem simplen „Jaaa!“ sowie vielen Herzen und einem Muskelarm-Emoji an. Schauspieler Luke Evans (41, „Die Schöne und das Biest“) und Kollegin Kate Hudson (41, „Deepwater Horizon“) schickten rote Herzen.

(ves/spot)