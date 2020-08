06.08.2020 13:45 Uhr

Katy Perry: Sie möchte auch noch einen Sohn

Schon sehr bald wird Katy Perry zum ersten Mal Mutter. Jetzt hat sie verraten, dass sie sich nach ihrer kommenden Tochter auch noch einen Sohn wünscht.

Ein Kind ist nicht genug für Katy Perry (35, „Roar“). Das hat die erfolgreiche US-Sängerin, die gerade ihr erstes Baby zusammen mit dem Schauspieler Orlando Bloom (43) erwartet, nun in einem Video des US-Magazins „People“ verraten. In dem auf Instagram veröffentlichten Clip beantwortet Perry mehrere Fragen von Kindern.

So möchte die dreijährige Madison etwa wissen, auf was Perry sich am meisten freue. „Die bedingungslose Liebe“, verrät die Sängerin – und auf „die Süße, die Niedlichkeit, die Zärtlichkeit, die Sanftheit“. Die 35-Jährige freue sich sehr darüber, dass sie ein Mädchen bekomme und deshalb ihre vielen Kleidungsstücke für die Zukunft bereits einen sicheren Platz gefunden haben, wie sie scherzt. Außerdem hoffe sie aber auch, dass in Zukunft noch ein Söhnchen dazukomme. Die Familienplanung bei Perry und Bloom ist also noch lange nicht abgeschlossen.

Sie ist eine Nachteule und verbringt ihre Zeit im Autokino

Der vierjährige Toby möchte hingegen gerne wissen, was ihr Krafttier ist. Nach kurzem Überlegen entscheidet sich Perry für eine Eule, da sie selbst eine „Nachteule“ sei, es sich um „mystische Wesen“ handle und Eulen weise Beobachter seien. Als Song-Schreiberin müsse sie ebenso „die Welt beobachten, Informationen aufnehmen, diese verarbeiten und dann ein Lied daraus erschaffen.“

Die fünfjährige Bella und ihre große Schwester Layla (9) fragen unterdessen, was Perry am liebsten mit ihrer Schwester so alles anstellt. Am liebsten treffe sich die ganze Familie zu gemeinsamen Essen und in letzter Zeit besuchen sie auch gerne Autokinos. Vor der Corona-Krise war Perry noch Fan herkömmlicher Kinos, ein Besuch sei dort aber derzeit nicht möglich.

Für Katy Perry ist ihre kommende Tochter das erste Kind, Bloom hat bereits seinen Sohn Flynn (9) aus einer vorangegangenen Ehe mit Miranda Kerr (37). Der Schauspieler und das australische Model haben sich 2013 getrennt.

