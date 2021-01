14.01.2021 09:32 Uhr

Katy Perry: „Sie wird für mich immer an allererster Stelle stehen“

Katy Perry richtet süße Worte an ihre Tochter Daisy Dove. Im August letzten Jahres durften sich die ‚Roar‘-Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen.

Seitdem steht das Leben der 36-jährigen Katy Perry völlig auf den Kopf. „Sie wird für mich immer an allererster Stelle stehen“, schwärmt sie im Gespräch mit dem „People“-Magazin über ihren süßen Fratz.

Katy geht in ihrer neuen Mutterrolle voll auf

Trotzdem sei sie froh darüber, ihre Arbeit nicht für ihr Kind aufgegeben zu haben. „Ich denke nicht, dass etwas daran negativ ist. Ich denke eher ‚Wow, du kannst das und das machen?‘ Alles klar! Das ist eine Frau, wisst ihr?“

Nur sechs Wochen nach der Geburt kehrte die Musikerin zurück zur Arbeit, um das Video für ihre Single „Not The End Of The World“ zu drehen. Unter die Arme griff ihr dabei Schauspielerin Zooey Deschanel, mit der Katy oft zu Beginn ihrer Karriere verwechselt wurde, da sich beide optisch verblüffend ähnlich sahen.

„Sie sprang für mich im Mutterschaftsurlaub ein“

„Ich war so glücklich darüber, Mutter zu sein, aber gleichzeitig dachte ich ‚Oh, da ist diese Idee in meinem Hinterkopf‘“, schildert der Star. „Ich weiß, dass die Zeit fliegt und jetzt war die Zeit dafür, also nahm ich persönlich Kontakt zu ihr auf, und es war wundervoll. Sie sprang für mich ein, als ich im Mutterschaftsurlaub war.“ (Bang)